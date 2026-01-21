URGENTE: Mercedes METE MANO en el Alpine de Franco Colapinto
URGENTE: Mercedes METE MANO en el Alpine de Franco Colapinto
Mercedes habría metido mano en el motor de Alpine y Franco Colapinto previo a la pretemporada de la Fórmula 1.
De acuerdo con información revelada por lesalpinistes.com, la escudería francesa está cumpliendo los procesos para 2026: "Alpine completó el primer encendido estático de la unidad de potencia Mercedes en su instalación de Enstone.
"La prueba, supervisada por ingenieros de Brixworth, confirmó que los sistemas clave (electrónica, gestión híbrida y refrigeración) estaban funcionando como se esperaba.
"A pesar del retraso en la sacudida inicial, el director de carrera Dave Greenwood y el director deportivo Steve Nielsen han reafirmado que el proyecto se mantiene a tiempo de acuerdo con los objetivos internos.
"La integración con Mercedes está progresando paso a paso, con un enfoque continuo en la fiabilidad, la eficiencia de refrigeración y la sincronización completa del sistema", revelaron.
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
