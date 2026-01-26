F1 Checo Pérez Hoy: McLaren casi le arruina su carrera; Cadillac causa caos

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 25 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: "Hay que apoyarnos más como mexicanos. Es algo que tenemos que cambiar". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Caos por culpa de Cadillac; Pilotos atrapados tras el coche de seguridad por seis horas. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Así fue como McLaren casi arruina la carrera del mexicano dentro de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: CONFIRMADO - Ferrari le dará PROBLEMAS al mexicano en 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: CONFIRMAN que está cerca la TRAICIÓN desde Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado