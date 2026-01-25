Cadillac causa caos entre pilotos por más de SEIS HORAS

Una recordatoria para todos: por muy mal que parezca la situación, siempre puede empeorar. ¿Te ha molestado que en la F1 se acumulen retrasos por el clima o que los coches permanezcan demasiado tiempo detrás del safety car?

Pues échale un vistazo al Rolex 24 de Daytona de este año, donde una escuadra entera de monoplazas de resistencia estuvo detenida bajo bandera amarilla durante más de seis horas y media.

Una densa niebla se extendió sobre el circuito de Florida poco después de la medianoche, reduciendo la visibilidad a niveles que hacían imprudente continuar la carrera, especialmente teniendo en cuenta las diferencias de ritmo entre las distintas categorías.

Con la llegada del amanecer, la niebla se ha disipado lo justo para retomar la competición tras haber pasado más de una cuarta parte de las 24 horas bajo la supervisión del safety car.

F1: estrellas del pasado y del futuro en Daytona

Curiosamente, se produjeron cambios en el liderazgo incluso bajo cautela, ya que los equipos tuvieron que parar en boxes para mantener sus coches en funcionamiento y ningún piloto puede permanecer en la cabina más de cuatro horas en un lapso de seis.

Varios ex pilotos de F1 participan en la carrera, como Kevin Magnussen, Logan Sargeant y Romain Grosjean, mientras que la competición también cuenta con la presencia de 12 campeones de IndyCar.

Uno de los pilotos más interesantes desde la perspectiva de la F1, sin embargo, nunca ha competido en ese campeonato. Colton Herta, nueve veces vencedor en IndyCar, abandonó la serie estadounidense para competir en la F2 en 2026 y trabajar como piloto de pruebas para Cadillac, con la intención de acumular puntos para la superlicencia y dar el salto a la F1 en 2027 o más adelante.

Entre el reducido lado positivo de esta insólita parada destaca la imagen de un hipercoche recorriendo las inclinadas curvas del World Center of Racing en medio de la niebla, lo que aporta un toque realmente impactante al evento.

Sin contar con un canal británico, toda la carrera se transmite en directo a través del canal de YouTube de IMSA.

Un poco de niebla para tu feed. pic.twitter.com/EOwlQTEpbz — Team Penske (@Team_Penske) 25 de enero de 2026

