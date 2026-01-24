CONFIRMAN que está cerca la TRAICIÓN desde Franco Colapinto a Checo Pérez

Han confirmado las negociaciones que podrían derivar en una traición desde Alpine, equipo de Franco Colapinto, a Sergio Pérez.

Flavio Briatore, asesor de la escudería del corredor argentino, ofreció declaraciones durante la presentación del nuevo monoplaza francés sobre la posible llegada de Christian Horner, ex jefe de equipo de Red Bull y enemigo de Checo.

Esto fue lo que comentó Briatore: "Otro quiere vender su participación en Alpine. Hay varios grupos interesados ​​en comprar el 24% de Otro. No lo sabemos.

"En el momento en que alguien compre el 24% de Otro, aún conservamos el 74-75% y lo negociamos. Pero por ahora, esta es la situación. Conozco a Christian desde hace muchos años; hablo con él de todas formas, pero esto no me concierne.

"Primero, tienes que comprar Otro, y después Renault tiene que aceptar al comprador, y después veremos qué pasa. Pero no tiene nada que ver conmigo porque él está negociando con Otro, no con nosotros", comentó.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

