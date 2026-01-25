close global

﻿
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

Checo Noticias Hoy: Ferrari da PROBLEMAS; CONFIRMAN TRAICIÓN; Cadillac anuncia BOMBAZO

Checo Noticias Hoy: Ferrari da PROBLEMAS; CONFIRMAN TRAICIÓN; Cadillac anuncia BOMBAZO

Aloisio Hernández
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este sábado 24 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: CONFIRMADO - Ferrari le dará PROBLEMAS al mexicano en 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: CONFIRMAN que está cerca la TRAICIÓN desde Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: OFICIAL - Cadillac anuncia un BOMBAZO para 2026. ::: LEER MÁS

Checo Noticias Hoy: Ferrari da PROBLEMAS; CONFIRMAN TRAICIÓN; Cadillac anuncia BOMBAZO
Cadillac

Checo Noticias Hoy: Ferrari da PROBLEMAS; CONFIRMAN TRAICIÓN; Cadillac anuncia BOMBAZO

  • hace 38 minutos
Colapinto Noticias Hoy: Amenaza a Mercedes; Peligra su futuro; El secreto de su fichaje
Alpine

Colapinto Noticias Hoy: Amenaza a Mercedes; Peligra su futuro; El secreto de su fichaje

  • 3 hours ago
F1 Hoy: Honda ataca a Mercedes; Los memes de Ferrari
F1 Hoy

F1 Hoy: Honda ataca a Mercedes; Los memes de Ferrari

  • Hoy 00:00
OFICIAL: Cadillac anuncia un BOMBAZO para Checo Pérez
Cadillac

OFICIAL: Cadillac anuncia un BOMBAZO para Checo Pérez

  • Ayer 23:00
Franco Colapinto, con INMINENTE AMENAZA en la F1
Alpine

Franco Colapinto, con INMINENTE AMENAZA en la F1

  • Ayer 22:00
ÚLTIMA HORA: ¡Destapan ATRASO en el equipo de Fernando Alonso para la pretemporada!
Aston Martin

ÚLTIMA HORA: ¡Destapan ATRASO en el equipo de Fernando Alonso para la pretemporada!

  • Ayer 18:00
MÃ¡s noticias

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
5.000+ views

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

  • 16 enero
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

  • 5 enero
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

  • 7 enero
 Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
2.500+ views

Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine

  • 7 enero
 ¡Alonso REGRESA a Ferrari!
2.500+ views

¡Alonso REGRESA a Ferrari!

  • 5 enero
 Alonso cumple el SUEÑO de Adrian Newey en Aston Martin
2.500+ views

Alonso cumple el SUEÑO de Adrian Newey en Aston Martin

  • 12 enero

