OFICIAL: Cadillac anuncia un BOMBAZO para Checo Pérez

Cadillac anunció una nueva incorporación para el equipo de cara al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El equipo estadounidense hizo oficial el fichaje mediante una publicación en sus cuentas oficiales de redes sociales, sumando un nuevo socio para su campaña de debut en la máxima categoría.

Esto fue lo que comunicaron: "Dos fuerzas basadas en la excelencia en ingeniería y el rendimiento de élite se unen. Nos complace dar la bienvenida a Tenneco LLC como Socio Técnico Oficial", informaron.

Este tipo de acuerdos son cruciales para los equipos nuevos en la F1 y así poder evitar problemas de dinero que han arruinado o dejado en muy malas condiciones a otras escuderías novatas en el pasado.

El hecho de entrar justo en el cambio a unas nuevas regulaciones reduce las distancias con los equipos más experimentados; sin embargo, al tratarse de una competencia forjada en la innovación tecnológica, el tema financiero resulta crucial.

¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

