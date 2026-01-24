INCREÍBLE: Mercedes terminó salvando el FUTURO de Franco Colapinto

Franco Colapinto y su asiento en Alpine en la Fórmula 1 podrían ser consecuencia de una decisión de Mercedes.

Flavio Briatore, asesor de la escudería del corredor argentino, confesó nuevos detalles sobre su llegada a Alpine y que terminó derivando en el fichaje de Colapinto en 2025.

Esto dijo en palabras publicadas por Motorsport: "En el momento en que Luca de Meo estaba hablando de unirse al equipo, [solo había] una condición para que me uniera al equipo, que era tener un motor Mercedes-Benz.

"No había plan B, era solo un plan. Quería un motor Mercedes-Benz completamente. Solo había una manera de volver, porque en este momento, necesitas estar con las mejores personas. Y la gente de Mercedes, empezamos a trabajar juntos y fue prometedor.

"Es sorprendente, la forma en que la gente [en Mercedes] está colaborando con nosotros. Es una súper, súper relación. Esto es lo que estamos buscando. Quería tener la discusión con el mejor. Con el segundo mejor, sin interés", confesó.

Si el motor Mercedes no hubiera convencido a Briatore, quizás el futuro de Franco hubiera sido completamente diferente.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

