INDIGNANTE: Otro equipo de F1 busca BLOQUEAR a Franco Colapinto

Audi ha pedido a la FIA que tome la "decisión correcta" en torno al nuevo motor de Mercedes, mismo que compartirá con varios equipos, entre ellos Alpine. Varios equipos sospechan que el gigante alemán ha descubierto un truco que le otorga una ventaja injusta frente a sus competidores.

Durante la presentación del coche de Fórmula 1 de Audi el pasado martes, su director técnico, James Key, expresó: "Confiamos en que la FIA tomará la decisión correcta.

"Se trata de nuevas normas, por lo que la competencia debe ser equitativa. Un truco que permita a un equipo actuar de forma prohibida, mientras a los demás se les impide, no tiene sentido. No lo aceptamos y esperamos que la FIA intervenga rápidamente", afirmó.

En el paddock se unen equipos para protestar contra la fuente de potencia de Mercedes, prevista para la temporada 2026. Se informó de un conflicto entre fabricantes por la interpretación de la regulación que establece una relación de compresión de 16:1; Mercedes –y Red Bull Racing– habría encontrado la forma de sortearla.

El equipo de Mercedes supuestamente ha logrado aumentar la relación de compresión a 18:1 mientras se conduce, lo que se traduciría en más de diez caballos de fuerza adicionales. Las nuevas unidades serán evaluadas por la FIA a temperatura ambiente, por lo que, en principio, el incremento en marcha no debería ser un problema.

No obstante, varios proveedores rechazan esta maniobra. Ferrari, apoyado por Honda y Audi, encabeza la presión, ya que suministra motores a Haas y Cadillac, mientras Honda equipa a Aston Martin. Cinco equipos en total exigen una respuesta de la FIA.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

