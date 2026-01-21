CONFIRMADO: Ferrari hace CAMBIOS en su alineación de la F1

Tras conocerse la destitución de Riccardo Adami, Ferrari ha anunciado su nuevo ingeniero de carrera para Lewis Hamilton durante las pruebas de pretemporada, según informan medios italianos.

Adami había desempeñado ese papel durante toda la temporada 2025 junto al piloto británico. La decisión se dio en un contexto marcado por varios episodios incómodos en las comunicaciones de radio entre ambos, lo que llevó a la escudería a optar por renovar el equipo técnico.

Además, el anuncio precisó que Adami asumirá un nuevo rol dentro del conjunto, convirtiéndose en director de la Scuderia Ferrari Driver Academy y gestionando las pruebas de modelos anteriores del equipo.

Esta reestructuración ha dejado a Hamilton sin un ingeniero de carrera para la temporada 2026. Mientras Ferrari continúa la búsqueda de un sustituto permanente para Adami, según ha informado Corriere Della Sera, ya se conoce quién ocupará el puesto durante las pruebas previas en Barcelona.

El citado medio sugiere que Bryan Bozzi, el ingeniero de carrera de Charles Leclerc, se hará cargo de ambos pilotos durante estas pruebas. Se prevé que un único SF-26 comparta sus prestaciones entre Hamilton y Leclerc durante todo el evento.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

