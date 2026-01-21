Checo Noticias Hoy: Rival admite error; Cadillac ataca; Preocupado por Ferrari

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 20 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: Esteban Ocon finalmente admite sus errores y deja claro lo que no debería haber ocurrido. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Cadillac ya está atacando a sus rivales ANTES de su debut. >::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: La decisión de Ferrari que PREOCUPA al mexicano y Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ESCÁNDALO - ¡Habrían FILTRADO foto del Cadillac F1 2026! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!