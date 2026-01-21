Checo Noticias Hoy: Rival admite error; Cadillac ataca; Preocupado por Ferrari
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 20 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: Esteban Ocon finalmente admite sus errores y deja claro lo que no debería haber ocurrido. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: Cadillac ya está atacando a sus rivales ANTES de su debut.
Checo Pérez Hoy: La decisión de Ferrari que PREOCUPA al mexicano y Cadillac. ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: ESCÁNDALO - ¡Habrían FILTRADO foto del Cadillac F1 2026! ::: LEER MÁS
