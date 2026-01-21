close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
sergio perez, contract, graphic

Checo Noticias Hoy: Rival admite error; Cadillac ataca; Preocupado por Ferrari

Checo Noticias Hoy: Rival admite error; Cadillac ataca; Preocupado por Ferrari

Aloisio Hernández
sergio perez, contract, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 20 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: Esteban Ocon finalmente admite sus errores y deja claro lo que no debería haber ocurrido. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Cadillac ya está atacando a sus rivales ANTES de su debut. >::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: La decisión de Ferrari que PREOCUPA al mexicano y Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ESCÁNDALO - ¡Habrían FILTRADO foto del Cadillac F1 2026! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2579 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez

Últimas Noticias

Checo Noticias Hoy: Rival admite error; Cadillac ataca; Preocupado por Ferrari
Cadillac

Checo Noticias Hoy: Rival admite error; Cadillac ataca; Preocupado por Ferrari

  • 1 hour ago
HISTÓRICO: Así es el primer Audi F1 de la historia
Audi

HISTÓRICO: Así es el primer Audi F1 de la historia

  • Ayer 23:41
Colapinto Noticias Hoy: Recibe ascenso en Alpine para 2026
Alpine

Colapinto Noticias Hoy: Recibe ascenso en Alpine para 2026

  • 2 hours ago
¿Peligra Kimi Antonelli? Mercedes hace MOVIMIENTOS por Max Verstappen
Mercedes

¿Peligra Kimi Antonelli? Mercedes hace MOVIMIENTOS por Max Verstappen

  • Hoy 00:30
F1 Hoy: Fernando Alonso se quita distracción en Aston Martin; Franco Colapinto se hace figura en Alpine
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso se quita distracción en Aston Martin; Franco Colapinto se hace figura en Alpine

  • Hoy 00:00
La decisión de Ferrari que PREOCUPA a Checo Pérez y Cadillac
Ferrari

La decisión de Ferrari que PREOCUPA a Checo Pérez y Cadillac

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • 3 enero
 VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
5.000+ views

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

  • 16 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso

  • 3 enero
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

  • 5 enero
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

  • 7 enero
 Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
2.500+ views

Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine

  • 7 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x