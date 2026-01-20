Sergio Pérez y Cadillac habrían sufrido una filtración del diseño de su monoplaza 2026 de la Fórmula 1.

En redes sociales salió a la luz y generó un gran impacto una supuesta fotografía del auto de Checo y Valtteri Borras para la próxima campaña. Se puede apreciar muy poco, pero se alcanza a ver la parte superior de lo que parece un F1.

Además. llamó la atención que tiene el logo de Cadillac y un diseño en color blanco, contrario a lo que se pensaba. Muchos creyeron que el auto del corredor mexicano sería negro.

Leaked picture of what could be the Cadillac livery👀

(pic could be completely fake)

📸(@_turnright_ via wixyjixy) pic.twitter.com/DJtRmUb1vo — Cadillac F1 News (@CadillacF1News_) January 19, 2026

Quedará por ver en las próximas semanas, cuando sea la presentación oficial en el medio tiempo del Súper Bowl, si es que esta imagen correspondía efectivamente al F1 que usará el piloto nacido en Jalisco.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

