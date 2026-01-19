¿Peligro para Antonelli? Mercedes empieza su lucha por Verstappen

Toto Wolff, el jefe de Mercedes en la Fórmula 1, ha jugado un papel clave para que Max Verstappen pueda debutar en una carrera emblemática en 2026.

El piloto neerlandés volverá a la parrilla en menos de dos meses para la apertura de la temporada 2026, luciendo el número 3 en su coche tras no conseguir retener el título de pilotos en 2025.

El galardón del No.1 se lo adjudicará, en cambio, el actual campeón Lando Norris cuando los 22 conductores realicen su debut competitivo en los primeros monoplazas construidos según las nuevas regulaciones técnicas de la F1.

El calendario de 2026 está repleto de emociones y comenzará con dos Grandes Premios consecutivos en Australia y China, situación que podría complicar la planificación de Verstappen.

El joven de 28 años se comprometió recientemente con Red Bull, después de que circularan rumores sobre el interés que tenían rivales como Mercedes en el campeón. Sin embargo, Verstappen ha dejado claro que, bajo las circunstancias actuales, un cambio de equipo antes de que finalice su contrato en 2028 es poco probable. Aun así, el piloto se muestra entusiasmado con la idea de participar en las 24 Horas del Nürburgring este año.

Red Bull da luz verde para la distracción de Verstappen en F1... pero aún hay un problema

Según Motorsport-Total.com, Mercedes-AMG ha solicitado de forma oficial a la Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) aplazar la fecha de la carrera NLS1, ya que ese es el único impedimento que se interpone en el ingreso de Verstappen a las 24 Horas del Nürburgring.

El equipo de Mercedes-AMG Winward, que ya había anunciado su intención de disputar seis carreras de la NLS este año –entre ellas la legendaria prueba de resistencia de 24 horas–, está actualmente en conversaciones para inscribirse en otra prueba que podría permitirle a Verstappen debutar en esta competición tan histórica.

Tanto Red Bull como Mercedes han dado su visto bueno al regreso de Verstappen al Nürburgring, pero las tres carreras de la NLS y las clasificatorias previas al evento de 24 horas coinciden en el calendario de la F1.

El informe de Motorsport-Total.com explicaba: "Mercedes está realizando gestiones a muy alto nivel: se comenta que incluso el CEO de Mercedes-Benz, Ola Kallenius, y el responsable del automovilismo, Toto Wolff, han abogado por posponer la apertura de la temporada de la Nurburgring Endurance Series, ya que actualmente coincide con el Gran Premio de China de Fórmula 1 celebrado en Shanghái."

El director de la NLS, Mike Jager, desmintió los rumores sobre una modificación en el calendario y puntualizó: "La solicitud de un posible aplazamiento ha sido presentada, pero nada más." En caso de que se pospusiera la NLS1, el cambio sería de apenas una semana, trasladando la primera carrera de la temporada al 21 de marzo, lo que encajaría perfectamente entre los Grandes Premios de China y Japón. Jager añadió: "Estamos estudiando la posibilidad, pero aún no se ha tomado ninguna decisión. Es imprescindible que se adapte a las necesidades de todos."

Aunque aún no se haya dado una señal definitiva para la participación de Verstappen, el piloto no pierde tiempo en prepararse. Esta semana, por ejemplo, acumuló nuevos kilómetros a bordo del Mercedes-AMG GT3 en Portimão, familiarizándose de nuevo con el coche hasta que le exigieron desplazarse a Detroit para el lanzamiento del monoplaza 2026 de Red Bull.

