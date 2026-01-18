Checo Noticias Hoy: Su altura; Lanzamiento de su auto 2026; Sus reemplazos en Cadillac

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este sábado 17 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: ¿Cuánto miden los pilotos de F1 2026? ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¿Cuándo es la presentación de los F1 2026? ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: Los pilotos de reserva en Cadillac y el resto de la parrilla la F1 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026? ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado