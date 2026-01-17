¿Cuánto mide Checo Pérez, Franco Colapinto y los pilotos de F1 2026?
¿Cuánto mide Checo Pérez, Franco Colapinto y los pilotos de F1 2026?
GPFans repasa cuál es la altura de los pilotos de la Fórmula 1 2026, incluyendo a Sergio Pérez, Franco Colapinto, Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Mientras recorren las pistas a alta velocidad, lo único que se distingue son sus cascos asomando en unos monoplazas de diseño ultra aerodinámico, lo que dificulta conocer su estatura a simple vista.
Sin embargo, la variedad de alturas es mayor de lo que podrías pensar. Aunque no determina quién gana un Gran Premio, la complexión física y la comodidad en el cockpit pueden marcar pequeñas diferencias en el rendimiento; aspectos importantes a tener en cuenta al consultar las últimas predicciones y cuotas de la F1.
De los 22 pilotos que competirán en el campeonato mundial de 2026, la diferencia entre el más alto y el más bajo es de aproximadamente 30 cm.
|Piloto
|Equipo
|Altura (pies/pulgadas)
|Altura (metros)
|Oliver Bearman
|Haas
|6 ft 2 in
|1.88 m
|Alex Albon
|Williams
|6 ft 1 in
|1.86 m
|Esteban Ocon
|Haas
|6 ft 1 in
|1.86 m
|George Russell
|Mercedes
|6 ft 1 in
|1.85 m
|Nico Hülkenberg
|Audi
|6 ft 0 in
|1.84 m
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|6 ft 0 in
|1.84 m
|Lance Stroll
|Aston Martin
|5 ft 11 in
|1.82 m
|Max Verstappen
|Red Bull
|5 ft 11 in
|1.81 m
|Charles Leclerc
|Ferrari
|5 ft 11 in
|1.80 m
|Carlos Sainz
|Williams
|5 ft 10 in
|1.78 m
|Oscar Piastri
|McLaren
|5 ft 10 in
|1.78 m
|Pierre Gasly
|Alpine
|5 ft 10 in
|1.77 m
|Lando Norris
|McLaren
|5 ft 9 in
|1.76 m
|Franco Colapinto
|Alpine
|5 ft 9 in
|1.75 m
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|5 ft 8 in
|1.74 m
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|5 ft 8 in
|1.74 m
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|5 ft 8 in
|1.73 m
|Sergio Pérez
|Cadillac
|5 ft 8 in
|1.73 m
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|5 ft 8 in
|1.73 m
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|5 ft 7 in
|1.72 m
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|5 ft 7 in
|1.71 m
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|5 ft 6 in
|1.67 m
Relacionado: ¿Cuándo acaba el contrato de Franco Colapinto y el resto de pilotos de F1?
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
El reemplazo de Checo Pérez en Cadillac: TODOS los pilotos de reserva de la F1 2026
- hace 19 minutos
¿Quién es el compañero de equipo de Franco Colapinto? La parrilla oficial F1 2026
- 1 hour ago
TODO lo que debes saber de los test de pretemporada F1 2026 con Checo, Colapinto y Alonso
- 2 hours ago
¿Cuándo es la presentación del F1 2026 de Checo Pérez y Franco Colapinto?
- 3 hours ago
¿Cuánto mide Checo Pérez, Franco Colapinto y los pilotos de F1 2026?
- Hoy 18:00
¿Cuándo acaba el contrato de Franco Colapinto y el resto de pilotos de F1?
- Hoy 17:00
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- 5 enero
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 7 enero
Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
- 7 enero
¡Alonso REGRESA a Ferrari!
- 5 enero