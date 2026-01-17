¿Cuánto mide Checo Pérez, Franco Colapinto y los pilotos de F1 2026?

GPFans repasa cuál es la altura de los pilotos de la Fórmula 1 2026, incluyendo a Sergio Pérez, Franco Colapinto, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Mientras recorren las pistas a alta velocidad, lo único que se distingue son sus cascos asomando en unos monoplazas de diseño ultra aerodinámico, lo que dificulta conocer su estatura a simple vista.

Sin embargo, la variedad de alturas es mayor de lo que podrías pensar. Aunque no determina quién gana un Gran Premio, la complexión física y la comodidad en el cockpit pueden marcar pequeñas diferencias en el rendimiento; aspectos importantes a tener en cuenta al consultar las últimas predicciones y cuotas de la F1.

De los 22 pilotos que competirán en el campeonato mundial de 2026, la diferencia entre el más alto y el más bajo es de aproximadamente 30 cm.

Piloto Equipo Altura (pies/pulgadas) Altura (metros) Oliver Bearman Haas 6 ft 2 in 1.88 m Alex Albon Williams 6 ft 1 in 1.86 m Esteban Ocon Haas 6 ft 1 in 1.86 m George Russell Mercedes 6 ft 1 in 1.85 m Nico Hülkenberg Audi 6 ft 0 in 1.84 m Gabriel Bortoleto Audi 6 ft 0 in 1.84 m Lance Stroll Aston Martin 5 ft 11 in 1.82 m Max Verstappen Red Bull 5 ft 11 in 1.81 m Charles Leclerc Ferrari 5 ft 11 in 1.80 m Carlos Sainz Williams 5 ft 10 in 1.78 m Oscar Piastri McLaren 5 ft 10 in 1.78 m Pierre Gasly Alpine 5 ft 10 in 1.77 m Lando Norris McLaren 5 ft 9 in 1.76 m Franco Colapinto Alpine 5 ft 9 in 1.75 m Lewis Hamilton Ferrari 5 ft 8 in 1.74 m Liam Lawson Racing Bulls 5 ft 8 in 1.74 m Arvid Lindblad Racing Bulls 5 ft 8 in 1.73 m Sergio Pérez Cadillac 5 ft 8 in 1.73 m Valtteri Bottas Cadillac 5 ft 8 in 1.73 m Andrea Kimi Antonelli Mercedes 5 ft 7 in 1.72 m Fernando Alonso Aston Martin 5 ft 7 in 1.71 m Isack Hadjar Racing Bulls 5 ft 6 in 1.67 m

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

