close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Perez, Fernando Alonso, 2024, Generic

¿Cuánto mide Checo Pérez, Franco Colapinto y los pilotos de F1 2026?

¿Cuánto mide Checo Pérez, Franco Colapinto y los pilotos de F1 2026?

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Fernando Alonso, 2024, Generic

GPFans repasa cuál es la altura de los pilotos de la Fórmula 1 2026, incluyendo a Sergio Pérez, Franco Colapinto, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Mientras recorren las pistas a alta velocidad, lo único que se distingue son sus cascos asomando en unos monoplazas de diseño ultra aerodinámico, lo que dificulta conocer su estatura a simple vista.

Sin embargo, la variedad de alturas es mayor de lo que podrías pensar. Aunque no determina quién gana un Gran Premio, la complexión física y la comodidad en el cockpit pueden marcar pequeñas diferencias en el rendimiento; aspectos importantes a tener en cuenta al consultar las últimas predicciones y cuotas de la F1.

De los 22 pilotos que competirán en el campeonato mundial de 2026, la diferencia entre el más alto y el más bajo es de aproximadamente 30 cm.

Piloto Equipo Altura (pies/pulgadas) Altura (metros)
Oliver BearmanHaas6 ft 2 in1.88 m
Alex AlbonWilliams6 ft 1 in1.86 m
Esteban OconHaas6 ft 1 in1.86 m
George RussellMercedes6 ft 1 in1.85 m
Nico HülkenbergAudi6 ft 0 in1.84 m
Gabriel BortoletoAudi6 ft 0 in1.84 m
Lance StrollAston Martin5 ft 11 in1.82 m
Max VerstappenRed Bull5 ft 11 in1.81 m
Charles LeclercFerrari5 ft 11 in1.80 m
Carlos SainzWilliams5 ft 10 in1.78 m
Oscar PiastriMcLaren5 ft 10 in1.78 m
Pierre GaslyAlpine5 ft 10 in1.77 m
Lando NorrisMcLaren5 ft 9 in1.76 m
Franco ColapintoAlpine5 ft 9 in1.75 m
Lewis HamiltonFerrari5 ft 8 in1.74 m
Liam LawsonRacing Bulls5 ft 8 in1.74 m
Arvid LindbladRacing Bulls5 ft 8 in1.73 m
Sergio PérezCadillac5 ft 8 in1.73 m
Valtteri BottasCadillac5 ft 8 in1.73 m
Andrea Kimi AntonelliMercedes5 ft 7 in1.72 m
Fernando AlonsoAston Martin5 ft 7 in1.71 m
Isack HadjarRacing Bulls5 ft 6 in1.67 m

Relacionado: ¿Cuándo acaba el contrato de Franco Colapinto y el resto de pilotos de F1?

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2319 votos

Relacionado

Fórmula 1 Fernando Alonso Sergio Pérez

Últimas Noticias

El reemplazo de Checo Pérez en Cadillac: TODOS los pilotos de reserva de la F1 2026
Cadillac

El reemplazo de Checo Pérez en Cadillac: TODOS los pilotos de reserva de la F1 2026

  • hace 19 minutos
¿Quién es el compañero de equipo de Franco Colapinto? La parrilla oficial F1 2026
F1 2026

¿Quién es el compañero de equipo de Franco Colapinto? La parrilla oficial F1 2026

  • 1 hour ago
TODO lo que debes saber de los test de pretemporada F1 2026 con Checo, Colapinto y Alonso
F1 2026

TODO lo que debes saber de los test de pretemporada F1 2026 con Checo, Colapinto y Alonso

  • 2 hours ago
¿Cuándo es la presentación del F1 2026 de Checo Pérez y Franco Colapinto?
F1 2026

¿Cuándo es la presentación del F1 2026 de Checo Pérez y Franco Colapinto?

  • 3 hours ago
¿Cuánto mide Checo Pérez, Franco Colapinto y los pilotos de F1 2026?
F1 2026

¿Cuánto mide Checo Pérez, Franco Colapinto y los pilotos de F1 2026?

  • Hoy 18:00
¿Cuándo acaba el contrato de Franco Colapinto y el resto de pilotos de F1?
F1 2026

¿Cuándo acaba el contrato de Franco Colapinto y el resto de pilotos de F1?

  • Hoy 17:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • 3 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso

  • 3 enero
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

  • 5 enero
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

  • 7 enero
 Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
2.500+ views

Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine

  • 7 enero
 ¡Alonso REGRESA a Ferrari!
2.500+ views

¡Alonso REGRESA a Ferrari!

  • 5 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x