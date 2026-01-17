El reemplazo de Checo Pérez en Cadillac: TODOS los pilotos de reserva de la F1 2026
El reemplazo de Checo Pérez en Cadillac: TODOS los pilotos de reserva de la F1 2026
GPFans te presenta todos los pilotos de reserva confirmados para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1, incluyendo los que pueden servir como reemplazo de Sergio Pérez, Franco Colapinto, Carlos Sainz o Fernando Alonso.
Los equipos de la F1 se componen de dos pilotos titulares, quienes corren cada ronda del calendario; sin embargo, las alineaciones de las escuderías incluyen a más pilotos.
Dentro de las escuderías se tienen a pilotos de reserva y pilotos de simulador, mismos que sirven como reemplazos o sustitutos en caso de que alguno de los corredores principales no estén disponibles para correr por lesiones, problemas de salud o penalizaciones.
Estos suelen ser jovenes promesas, pilotos con experiencia o aquellos que se quedaron sin asiento. A continuación, todos los corredores de reserva confirmados para la F12026.
|Equipo
|Pilotos de reserva
|McLaren
|Patricio O'Ward, Leonardo Fornaroli
|Mercedes
|Frederik Vesti
|Red Bull
|Yuki Tsunoda
|Ferrari
|Oliver Bearman, Antonio Giovinazzi
|Williams
|Luke Browning
|Racing Bulls
|Ayumu Iwasa
|Aston Martin
|Jak Crawford
|Haas
|Ryo Hirakawa
|Audi
|-
|Alpine
|Paul Aron
|Cadillac
|Guanyu Zhou
Relacionado: TODO lo que debes saber de los test de pretemporada F1 2026 con Checo, Colapinto y Alonso
¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?
Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.
Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.
Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.
En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
El reemplazo de Checo Pérez en Cadillac: TODOS los pilotos de reserva de la F1 2026
- hace 19 minutos
¿Quién es el compañero de equipo de Franco Colapinto? La parrilla oficial F1 2026
- 1 hour ago
TODO lo que debes saber de los test de pretemporada F1 2026 con Checo, Colapinto y Alonso
- 2 hours ago
¿Cuándo es la presentación del F1 2026 de Checo Pérez y Franco Colapinto?
- 3 hours ago
¿Cuánto mide Checo Pérez, Franco Colapinto y los pilotos de F1 2026?
- Hoy 18:00
¿Cuándo acaba el contrato de Franco Colapinto y el resto de pilotos de F1?
- Hoy 17:00
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- 5 enero
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 7 enero
Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
- 7 enero
¡Alonso REGRESA a Ferrari!
- 5 enero