El reemplazo de Checo Pérez en Cadillac: TODOS los pilotos de reserva de la F1 2026

GPFans te presenta todos los pilotos de reserva confirmados para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1, incluyendo los que pueden servir como reemplazo de Sergio Pérez, Franco Colapinto, Carlos Sainz o Fernando Alonso.

Los equipos de la F1 se componen de dos pilotos titulares, quienes corren cada ronda del calendario; sin embargo, las alineaciones de las escuderías incluyen a más pilotos.

Dentro de las escuderías se tienen a pilotos de reserva y pilotos de simulador, mismos que sirven como reemplazos o sustitutos en caso de que alguno de los corredores principales no estén disponibles para correr por lesiones, problemas de salud o penalizaciones.

Estos suelen ser jovenes promesas, pilotos con experiencia o aquellos que se quedaron sin asiento. A continuación, todos los corredores de reserva confirmados para la F12026.

Pilotos de reserva confirmados para la Fórmula 1 2026 Equipo Pilotos de reserva McLaren Patricio O'Ward, Leonardo Fornaroli Mercedes Frederik Vesti Red Bull Yuki Tsunoda Ferrari Oliver Bearman, Antonio Giovinazzi Williams Luke Browning Racing Bulls Ayumu Iwasa Aston Martin Jak Crawford Haas Ryo Hirakawa Audi - Alpine Paul Aron Cadillac Guanyu Zhou

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

