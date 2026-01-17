¿Cuándo es la presentación del F1 2026 de Checo Pérez y Franco Colapinto?

GPFans repasa las fechas de presentación para el resto de equipos de la Fórmula 1 2026, incluyendo las escuderías de Sergio Pérez, Franco Colapinto, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Red Bull Racing, en colaboración con Ford, comenzaron los shows de lanzamiento de sus monoplazas para el próximo campeonato mundial. En estos eventos se suele presentar el diseño y colores de los equipos.

Además, Racing Bulls también mostró al mundo la livery que tendrán en la próxima campaña. Es importante recordar que los autos mostrados no son la versión que estará en la pista, son simplemente maquetas de exhibición.

A continuación, todas las fechas para las presentaciones que faltan de la parrilla de la Fórmula 1 2026.

¿Cuándo se lanzan los coches de Fórmula 1 2026? Equipo Ubicación Fecha Cómo verlo Haas Online 19 de enero Página oficial y redes sociales de Haas F1 Audi Berlín, Alemania 20 de enero YouTube y canales oficiales de Audi Ferrari Maranello, Italia 23 de enero YouTube y redes sociales de Ferrari Alpine Barcelona, España 23 de enero YouTube y redes sociales de Alpine Mercedes Online 2 de febrero Canales oficiales de Mercedes-AMG F1 Williams Grove, Reino Unido 3 de febrero Por confirmar Cadillac Santa Clara, Estados Unidos 8 de febrero Sitio oficial y canal de YouTube de Cadillac F1 Aston Martin Por confirmar 9 de febrero Por confirmar McLaren Bahréin y Online 9 de febrero Por confirmar

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

