¿Cuándo es la presentación del F1 2026 de Checo Pérez y Franco Colapinto?
GPFans repasa las fechas de presentación para el resto de equipos de la Fórmula 1 2026, incluyendo las escuderías de Sergio Pérez, Franco Colapinto, Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Red Bull Racing, en colaboración con Ford, comenzaron los shows de lanzamiento de sus monoplazas para el próximo campeonato mundial. En estos eventos se suele presentar el diseño y colores de los equipos.
Además, Racing Bulls también mostró al mundo la livery que tendrán en la próxima campaña. Es importante recordar que los autos mostrados no son la versión que estará en la pista, son simplemente maquetas de exhibición.
A continuación, todas las fechas para las presentaciones que faltan de la parrilla de la Fórmula 1 2026.
|Equipo
|Ubicación
|Fecha
|Cómo verlo
|Haas
|Online
|19 de enero
|Página oficial y redes sociales de Haas F1
|Audi
|Berlín, Alemania
|20 de enero
|YouTube y canales oficiales de Audi
|Ferrari
|Maranello, Italia
|23 de enero
|YouTube y redes sociales de Ferrari
|Alpine
|Barcelona, España
|23 de enero
|YouTube y redes sociales de Alpine
|Mercedes
|Online
|2 de febrero
|Canales oficiales de Mercedes-AMG F1
|Williams
|Grove, Reino Unido
|3 de febrero
|Por confirmar
|Cadillac
|Santa Clara, Estados Unidos
|8 de febrero
|Sitio oficial y canal de YouTube de Cadillac F1
|Aston Martin
|Por confirmar
|9 de febrero
|Por confirmar
|McLaren
|Bahréin y Online
|9 de febrero
|Por confirmar
¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?
Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.
"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.
"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.
