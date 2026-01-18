F1 Colapinto Hoy: Su contrato en Alpine; Todo sobre la pretemporada; La parrilla confirmada
F1 Colapinto Hoy: Su contrato en Alpine; Todo sobre la pretemporada; La parrilla confirmada
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este sábado 17 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto Hoy: ¿Cuándo acaba el contrato de los pilotos de F1? ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: TODO lo que debes saber de los test de pretemporada F1 2026. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: ¿Quién es su compañero de equipo? La parrilla oficial F1 2026. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy
F1 Colapinto Hoy: Su contrato en Alpine; Todo sobre la pretemporada; La parrilla confirmada
- 1 hour ago
F1 Hoy
F1 Noticias Hoy: Las chances de Alonso en 2026; Los favoritos al título de equipos
- 3 hours ago
Cadillac
Checo en Cadillac y los MOTORES de cada equipo en la F1 2026
- Ayer 23:00
Cadillac
El reemplazo de Checo Pérez en Cadillac: TODOS los pilotos de reserva de la F1 2026
- Ayer 22:00
F1 2026
¿Quién es el compañero de equipo de Franco Colapinto? La parrilla oficial F1 2026
- Ayer 21:00
F1 2026
TODO lo que debes saber de los test de pretemporada F1 2026 con Checo, Colapinto y Alonso
- Ayer 20:00
Más leído
7.500+ views
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
4.000+ views
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
2.500+ views
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- 5 enero
2.500+ views
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 7 enero
2.500+ views
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
2.500+ views
Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
- 7 enero