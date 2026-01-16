F1 Noticias Hoy: El milagro para Ferrari; Antonelli vuelve; Atacan a Verstappen

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 16 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Andrea Kimi Antonelli F1: Max Verstappen aprovecha al máximo los comentarios hipócritas. ::: LEER MÁS

Ferrar F1: El jefe de Fórmula 1, Stefano Domenicali pide al equipo un plan. ::: LEER MÁS

Kimi Antonelli F1: La estrella de Mercedes vuelve al volante. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!