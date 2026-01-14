Domenicali EXIGE un plan a Ferrari para renacer en la F1

Stefano Domenicali, director ejecutivo de Fórmula 1 y exjefe de Ferrari, ha instado a la Scuderia a encarar el 2026 con la energía adecuada y un plan definido.

Esta temporada se avecinan profundas transformaciones en las normativas de chasis y motores, lo que podría abrir la puerta a una nueva etapa para el equipo.

En declaraciones a Sky F1, Domenicali recalca que no hay motivo para el pesimismo. "Deben contar con un plan", afirma el italiano. "Estoy convencido de que Fred [Vasseur], Lewis [Hamilton] y Charles [Leclerc] ya lo tienen claro. Lo que es esencial es reaccionar y no resignarse con el acostumbrado cuarto puesto en el campeonato".

"Queremos ver un Ferrari fuerte, y ellos merecen una posición de mayor envergadura. Por ello, deberán aprovechar la pausa invernal para recargar energías y volver con todo", finalizó.

Temporada 2025 decepcionante

En 2025, Ferrari vivió una temporada que dejó mucho que desear. El equipo terminó cuarto en el campeonato de constructores y Lewis Hamilton no logró alcanzar ningún podio.

Este resultado fue especialmente duro tras las esperanzas generadas el año anterior, cuando el escudería brilló con un segundo puesto en el campeonato y la llegada del siete veces campeón mundial.

Domenicali, bajo cuyo liderazgo Ferrari obtuvo su último título de constructores en 2008, considera el 2026 un año decisivo. El directivo espera que las nuevas regulaciones –que incluyen una repartición 50/50 entre motor de combustión y energía eléctrica, junto al uso de combustibles 100% sostenibles– alteren significativamente el equilibrio en la parrilla.

"Todos hablan, pero nadie sabe exactamente en qué posición estamos", predice, anticipando una evolución constante del panorama en cada carrera.

