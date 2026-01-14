Verstappen es DEMOLIDO en redes sociales tras comentarios sobre Antonelli
Verstappen es DEMOLIDO en redes sociales tras comentarios sobre Antonelli
Max Verstappen fue interrogado en una entrevista sobre la situación que envolvió a Kimi Antonelli durante el reciente Gran Premio de Qatar.
Sus declaraciones han provocado un gran revuelo en las redes sociales, donde algunos usuarios lo acusan de hipocresía.
El piloto holandés perdió en Abu Dhabi el título mundial 2025 por tan solo dos puntos ante Lando Norris. En Qatar, durante la penúltima ronda de la penúltima carrera, el piloto de McLaren había logrado esos dos puntos extra tras un error de Antonelli.
Helmut Marko y Gianpiero Lambiase de Red Bull insinuaron que Antonelli actuó intencionadamente, ya que McLaren utiliza una unidad de potencia Mercedes, pero esa teoría careció de fundamento. Verstappen se mostró molesto de que su propio equipo insinuara tal cosa y rechazó tajantemente cualquier amenaza dirigida hacia Antonelli.
Verstappen no guarda rencor hacia Antonelli
El cuatro veces campeón mundial dejó claro que no alberga resentimientos contra el joven italiano. "Desafortunadamente, Kimi cometió un error que terminó teniendo un gran impacto", comentó el piloto a Blick.
"Pero los errores forman parte del deporte, especialmente cuando se lucha al límite y hay un piloto en el coche de la competencia justo detrás. Es una pena que Kimi se dejara llevar por la presión, pero así son las cosas. No estoy enojado en absoluto."
Aunque Verstappen dejó en claro que no está enfadado con Antonelli, numerosos aficionados a la F1 expresaron su desacuerdo con sus declaraciones. Algunos usuarios de X (anteriormente Twitter) señalaron que él mismo se mostró irritado con un periodista cuando se le preguntó sobre el polémico incidente ocurrido en España con George Russell.
