Verstappen es DEMOLIDO en redes sociales tras comentarios sobre Antonelli

Max Verstappen fue interrogado en una entrevista sobre la situación que envolvió a Kimi Antonelli durante el reciente Gran Premio de Qatar.

Sus declaraciones han provocado un gran revuelo en las redes sociales, donde algunos usuarios lo acusan de hipocresía.

El piloto holandés perdió en Abu Dhabi el título mundial 2025 por tan solo dos puntos ante Lando Norris. En Qatar, durante la penúltima ronda de la penúltima carrera, el piloto de McLaren había logrado esos dos puntos extra tras un error de Antonelli.

Helmut Marko y Gianpiero Lambiase de Red Bull insinuaron que Antonelli actuó intencionadamente, ya que McLaren utiliza una unidad de potencia Mercedes, pero esa teoría careció de fundamento. Verstappen se mostró molesto de que su propio equipo insinuara tal cosa y rechazó tajantemente cualquier amenaza dirigida hacia Antonelli.

Verstappen no guarda rencor hacia Antonelli

El cuatro veces campeón mundial dejó claro que no alberga resentimientos contra el joven italiano. "Desafortunadamente, Kimi cometió un error que terminó teniendo un gran impacto", comentó el piloto a Blick.

"Pero los errores forman parte del deporte, especialmente cuando se lucha al límite y hay un piloto en el coche de la competencia justo detrás. Es una pena que Kimi se dejara llevar por la presión, pero así son las cosas. No estoy enojado en absoluto."

Aunque Verstappen dejó en claro que no está enfadado con Antonelli, numerosos aficionados a la F1 expresaron su desacuerdo con sus declaraciones. Algunos usuarios de X (anteriormente Twitter) señalaron que él mismo se mostró irritado con un periodista cuando se le preguntó sobre el polémico incidente ocurrido en España con George Russell.

it’ll always piss me off how rude max was to that reporter that asked about barcelona after the season. it was a FULLY valid question bc it DID cost him the title. you don’t have the right to yell at people just because you don’t like hearing about your mistakes — caitlin ¹ | WORLD CHAMPION (@caitlinemrose4) January 13, 2026

brave words from a guy that crashes out whenever hes asked to comment on his own mistakes https://t.co/LmL7XzasQB — marie 🪐 P1N ✨️ (@mmxrie63) January 14, 2026

He’s so magnanimous when talking about mistakes random drivers make and yet becomes so angry when asked about his own. https://t.co/z27Y6hovIi pic.twitter.com/wQNVxKBP4Z — navyshelby ¹ (@navycshelby) January 14, 2026

im sorry but the "ended up playing a big role" it's not his fault???? https://t.co/BbXKbhRBZt — sya ✮ (@malfoytherin) January 14, 2026

these people want the entire grid to work just for verstappen but when mclaren even remotely said they might help lando in AD if he needed they were losing their minds and playing the favouritism against piastri gimmick https://t.co/3doJEwpLEH — Nada (@four4ln) January 14, 2026

this is a very valid take by the way, even if you like max. and he should NOT be talking about kimi whatsoever, idc about the context or the question that was asked. not your teammate, not in the championship contention, not your business! https://t.co/gbYaApz2tU — annie darling (@aananasjuice) January 14, 2026

