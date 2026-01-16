¿Franco Colapinto en PELIGRO? Revelan SALIDA en Alpine

Alpine, escudería de Franco Colapinto, habría sufrido una preocupante salida previo al comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con la información revelada por AlpineClub_esp, el equipo francés habría terminado su relación con un sponsor a pocas semanas de comenzar una nueva campaña.

Esto fue lo reportado: "Alpine acaba de perder a un importante patrocinador, Banco BRB. Esta es la séptima salida de patrocinador en menos de dos semanas. No se han anunciado nuevos patrocinadores", señalaron.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

