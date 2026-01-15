Checo Noticias Hoy: Exhibe a Max; Buenas noticias de Ferrari; Días para su regreso
Checo Noticias Hoy: Exhibe a Max; Buenas noticias de Ferrari; Días para su regreso
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este miércoles 14 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: "En Brasil Max Verstappen llevaba consigo algo reprimido que finalmente salió a la luz". ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: CONFIRMADO: ¡Recibe la NOTICIA MÁS ESPERADA desde Ferrari! ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: ¿Cuántos días faltan para el regreso del mexicano a la F1? ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Cadillac
Checo Noticias Hoy: Exhibe a Max; Buenas noticias de Ferrari; Días para su regreso
- 1 hour ago
Alpine
Colapinto Noticias Hoy: La polémica del test; Muestra de su poder en Alpine
- 2 hours ago
F1 Hoy
F1 Noticias Hoy: Alonso supera finalmente a Hamilton;
- 3 hours ago
Formula 1
Cadillac acusa a la FIA de un gran error con los coches de 2026
- Ayer 21:30
Cadillac
¿Cuántos días faltan para el regreso de Checo Pérez a la F1?
- Ayer 21:00
Alpine
ÚLTIMA HORA: Franco Colapinto se queda FUERA de prueba con Alpine
- Ayer 17:00
Más leído
7.500+ views
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
4.000+ views
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
2.500+ views
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- 5 enero
2.500+ views
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 7 enero
2.500+ views
Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
- 7 enero
2.500+ views
¡Alonso REGRESA a Ferrari!
- 5 enero