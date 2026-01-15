close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
perez, red bull, 2024, socials

Checo Noticias Hoy: Exhibe a Max; Buenas noticias de Ferrari; Días para su regreso

Checo Noticias Hoy: Exhibe a Max; Buenas noticias de Ferrari; Días para su regreso

Aloisio Hernández
perez, red bull, 2024, socials

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este miércoles 14 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: "En Brasil Max Verstappen llevaba consigo algo reprimido que finalmente salió a la luz". ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: CONFIRMADO: ¡Recibe la NOTICIA MÁS ESPERADA desde Ferrari! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¿Cuántos días faltan para el regreso del mexicano a la F1? ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2192 votos

Relacionado

Sergio Pérez Cadillac

Últimas Noticias

Checo Noticias Hoy: Exhibe a Max; Buenas noticias de Ferrari; Días para su regreso
Cadillac

Checo Noticias Hoy: Exhibe a Max; Buenas noticias de Ferrari; Días para su regreso

  • 1 hour ago
Colapinto Noticias Hoy: La polémica del test; Muestra de su poder en Alpine
Alpine

Colapinto Noticias Hoy: La polémica del test; Muestra de su poder en Alpine

  • 2 hours ago
F1 Noticias Hoy: Alonso supera finalmente a Hamilton;
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Alonso supera finalmente a Hamilton;

  • 3 hours ago
Cadillac acusa a la FIA de un gran error con los coches de 2026
Formula 1

Cadillac acusa a la FIA de un gran error con los coches de 2026

  • Ayer 21:30
¿Cuántos días faltan para el regreso de Checo Pérez a la F1?
Cadillac

¿Cuántos días faltan para el regreso de Checo Pérez a la F1?

  • Ayer 21:00
ÚLTIMA HORA: Franco Colapinto se queda FUERA de prueba con Alpine
Alpine

ÚLTIMA HORA: Franco Colapinto se queda FUERA de prueba con Alpine

  • Ayer 17:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • 3 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso

  • 3 enero
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

  • 5 enero
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

  • 7 enero
 Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
2.500+ views

Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine

  • 7 enero
 ¡Alonso REGRESA a Ferrari!
2.500+ views

¡Alonso REGRESA a Ferrari!

  • 5 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x