¿Cuántos días faltan para el regreso de Checo Pérez a la F1?

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 está cada vez más cerca y aquí te decimos cuántos días faltan para el comienzo del Campeonato Mundial 2026.

La primera sesión oficial del año será el próximo 11 de febrero, que a día de hoy que se escribe este artículo con 28 días. Se trata del primer test de pretemporada que se llevará a cabo en Sakhir. Después, será la segunda tanda de entrenamientos y pruebas el 18 de febrero. Es decir, dentro de 35 días.

Finalmente, el primer fin de semana de Gran Premio del año será en Australia y la FP1 que arranca la temporada será el 6 de marzo. Por lo tanto, quedan 51 días para que arranquen las acciones.

Por último, para el Gran Premio de Australia, que será la primera ronda del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1, será el 8 de marzo. Quedan 53 días para el regreso de Checo Pérez. y el comienzo por la pelea por el título.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

