Franco Colapinto recibió terribles noticias de Sergio Pérez y Cadillac para la temporada 2026.

El reconocido Corriere dello Sport informa que actualmente se están llevando a cabo negociaciones con la FIA sobre las nuevas normas para la próxima temporada de Fórmula 1. Al parecer, hasta tres escuderías quieren declarar ilegal la nueva unidad de potencia de Mercedes que usará Alpine.

Ferrari suministra motores a Haas y Cadillac, este último el equipo de Checo Pérez, mientras que Honda equipa al equipo de Aston Martin, lo que se traduce en cinco escuderías presionando para que se revise la situación.

El Corriere dello Sport trae una actualización reciente: el 22 de enero se celebrará una reunión entre los fabricantes de motores y la FIA con el objetivo de solucionar el conflicto.

Ferrari, Honda y Audi son contundentes en su exigencia de prohibir cuanto antes la unidad de Mercedes, mientras que Red Bull Racing se mantiene neutral para evitar repetir polémicas políticas vividas anteriormente bajo la dirección de Christian Horner.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

