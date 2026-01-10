¿Cuánto dinero ganó Franco Colapinto en la F1 2025?

El año nuevo apenas comienza, pero ya se ha publicado las ganancias anuales de Franco Colapinto y de todos los pilotos de la F1 en 2025.

Es un secreto a voces que Max Verstappen siempre ha estado entre los pilotos mejor pagados del grid. El tetracampeón tiene un contrato sumamente lucrativo con Red Bull Racing, vigente hasta finales de 2028, que le ha generado un salario de 55,8 millones de euros este año, según Forbes.

Además, los 9,4 millones de euros en bonificaciones elevan sus ingresos totales a 65,2 millones, sin contar otros acuerdos de patrocinio, lo que lo posiciona en la cima de la lista.

¿Cuánto ganan los pilotos de Fórmula 1?

1. Max Verstappen

Salario: 55,8 millones de euros

Bonificaciones: 9,4 millones de euros

Total: 65,2 millones de euros

2. Lewis Hamilton

Salario: 60 millones de euros

Bonificaciones: 429 mil euros

Total: 60,4 millones de euros

3. Lando Norris

Salario: 15,4 millones de euros

Bonificaciones: 33,9 millones de euros

Total: 49,3 millones de euros

4. Oscar Piastri

Salario: 8,5 millones de euros

Bonificaciones: 23,6 millones de euros

Total: 32,1 millones de euros

5. Charles Leclerc

Salario: 25,7 millones de euros

Bonificaciones: –

Total: 25,7 millones de euros

6. Fernando Alonso

Salario: 20,6 millones de euros

Bonificaciones: 2,1 millones de euros

Total: 22,7 millones de euros

7. George Russell

Salario: 12,8 millones de euros

Bonificaciones: 9,4 millones de euros

Total: 22,2 millones de euros

8. Lance Stroll

Salario: 10,3 millones de euros

Bonificaciones: 1,3 millones de euros

Total: 11,6 millones de euros

9. Carlos Sainz

Salario: 8,5 millones de euros

Bonificaciones: 2,6 millones de euros

Total: 11,1 millones de euros

10. Kimi Antonelli

Salario: 4,2 millones de euros

Bonificaciones: 6,4 millones de euros

Total: 10,6 millones de euros

Relacionado: BREAKING: Mercedes ARRUINA los PLANES de Franco Colapinto

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!