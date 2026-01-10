¿Cuánto dinero ganó Franco Colapinto en la F1 2025?
¿Cuánto dinero ganó Franco Colapinto en la F1 2025?
El año nuevo apenas comienza, pero ya se ha publicado las ganancias anuales de Franco Colapinto y de todos los pilotos de la F1 en 2025.
Es un secreto a voces que Max Verstappen siempre ha estado entre los pilotos mejor pagados del grid. El tetracampeón tiene un contrato sumamente lucrativo con Red Bull Racing, vigente hasta finales de 2028, que le ha generado un salario de 55,8 millones de euros este año, según Forbes.
Además, los 9,4 millones de euros en bonificaciones elevan sus ingresos totales a 65,2 millones, sin contar otros acuerdos de patrocinio, lo que lo posiciona en la cima de la lista.
¿Cuánto ganan los pilotos de Fórmula 1?
1. Max Verstappen
Salario: 55,8 millones de euros
Bonificaciones: 9,4 millones de euros
Total: 65,2 millones de euros
Salario: 60 millones de euros
Bonificaciones: 429 mil euros
Total: 60,4 millones de euros
3. Lando Norris
Salario: 15,4 millones de euros
Bonificaciones: 33,9 millones de euros
Total: 49,3 millones de euros
4. Oscar Piastri
Salario: 8,5 millones de euros
Bonificaciones: 23,6 millones de euros
Total: 32,1 millones de euros
Salario: 25,7 millones de euros
Bonificaciones: –
Total: 25,7 millones de euros
Salario: 20,6 millones de euros
Bonificaciones: 2,1 millones de euros
Total: 22,7 millones de euros
Salario: 12,8 millones de euros
Bonificaciones: 9,4 millones de euros
Total: 22,2 millones de euros
8. Lance Stroll
Salario: 10,3 millones de euros
Bonificaciones: 1,3 millones de euros
Total: 11,6 millones de euros
9. Carlos Sainz
Salario: 8,5 millones de euros
Bonificaciones: 2,6 millones de euros
Total: 11,1 millones de euros
10. Kimi Antonelli
Salario: 4,2 millones de euros
Bonificaciones: 6,4 millones de euros
Total: 10,6 millones de euros
¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?
Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.
FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).
"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.
"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.
