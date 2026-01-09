Colapinto Noticias Hoy: Relacionado con Ferrari; Mercedes lo frena; Horner se aleja

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 08 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: Alpine ya no es una opción para Christian Horner; Max Verstappen juega rol clave. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: URGENTE - Mercedes FRENA a Alpine para 2026. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: REVELADO - FERRARI jugará un papel CLAVE en el futuro. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!