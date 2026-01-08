La DURA razón por la que Horner se aleja de Colapinto y Alpine
Franco Colapinto podría quedarse sin la ayuda de Christian Horner, que sigue en la búsqueda de un nuevo proyecto en la F1 tras su salida de Red Bull Racing.
Inicialmente se habló de una posible inversión en Alpine, pero ahora abundan los rumores de que su objetivo es alejar a los inversores de dicha escudería para llevarlos a Aston Martin.
Horner es uno de los directores de equipo más exitosos en la historia del deporte. Durante muchos años lideró a Red Bull Racing, consiguiendo ocho campeonatos de pilotos y seis de constructores entre 2005 y el verano de 2025.
Tras unos resultados menos convincentes, en julio pasado fue sustituido por el nuevo CEO y director Laurent Mekies. Desde esa fecha, hemos visto a Max Verstappen brillar, manteniéndose a tan solo dos puntos del campeón mundial Lando Norris.
La posible transferencia de Verstappen complica los planes de Horner para la F1
El futuro de Horner está lleno de incógnitas. Aunque inicialmente se señalaba que invertiría en Alpine, F1-Insider refuta esa versión. El exdirector prefiere no arriesgar su propio capital en un equipo de Fórmula 1 y busca el respaldo de una firma de inversión para entrar en el negocio como copropietario.
Según F1-Insider, ese apoyo lo ha encontrado en Otro Capital, sociedad que cuenta entre sus inversores con figuras como el actor Ryan Reynolds y el astro de la NFL Patrick Mahomes. Actualmente, Otro Capital posee el 24% de Alpine, pero se rumorea que sus acciones podrían ser vendidas a Horner para trasladarlas a Aston Martin.
De esta forma, el británico se convertiría en copropietario de Aston Martin a través de Otro Capital, y ya se han abierto conversaciones con Lawrence Stroll. Sin embargo, un obstáculo podría venir de Adrian Newey, socio técnico, diseñador y cabeza de Aston Martin.
Newey está interesado en volver a trabajar con Verstappen si Red Bull atraviesa momentos complicados, y teme que el tetracampeón mundial no se sienta atraído por Aston Martin si Horner llega a tener influencia en el equipo.
