Colapinto Noticias Hoy: Verstappen lo envidia; Polémica en Alpine; Red Bull confirma lo mejor

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 5 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: Max Verstappen reconoce incredulidad entre pilotos sobre apoyo al argentino. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Pierre Gasly tras homenaje a Michael Schumacher es tachado de mal gusto e irrespetuoso. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para el argentino y Alpine. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!