F1 Hoy: Lewis Hamilton ya tiene sucesor; Checo Pérez es saboteado por Red Bull
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 7 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Aunque Lewis Hamilton podría recuperar parte de su antigua forma en 2026 con un Ferrari completamente renovado, el exjefe de equipo de Haas, Guenther Steiner, advierte que el tiempo se agota. En su opinión, el relevo ya tiene pintado su destino y está listo para tomar la batuta. ::: LEER MÁS
La FIA ha anunciado un cambio en la estructura de la clasificación de Fórmula 1 para la temporada 2026. Con la llegada del nuevo equipo Cadillac, se sumarán dos pilotos adicionales a los 20 habituales, lo que elevará el número total de competidores a 22 en la lucha por el campeonato mundial. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha explicado cómo era la manera en la que Red Bull se encargaba de sabotear sus temporadas con el monoplaza. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso Hoy: CONFIRMADO - Entre los FAVORITOS para ser CAMPEÓN en 2026. ::: LEER MÁS
Últimas Noticias
- 2 hours ago
Más leído
