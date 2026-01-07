close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Sergio Perez, Britain, 2024

F1 Hoy: Lewis Hamilton ya tiene sucesor; Checo Pérez es saboteado por Red Bull

F1 Hoy: Lewis Hamilton ya tiene sucesor; Checo Pérez es saboteado por Red Bull

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton, Sergio Perez, Britain, 2024

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 7 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Aunque Lewis Hamilton podría recuperar parte de su antigua forma en 2026 con un Ferrari completamente renovado, el exjefe de equipo de Haas, Guenther Steiner, advierte que el tiempo se agota. En su opinión, el relevo ya tiene pintado su destino y está listo para tomar la batuta. ::: LEER MÁS

La FIA ha anunciado un cambio en la estructura de la clasificación de Fórmula 1 para la temporada 2026. Con la llegada del nuevo equipo Cadillac, se sumarán dos pilotos adicionales a los 20 habituales, lo que elevará el número total de competidores a 22 en la lucha por el campeonato mundial. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha explicado cómo era la manera en la que Red Bull se encargaba de sabotear sus temporadas con el monoplaza. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso Hoy: CONFIRMADO - Entre los FAVORITOS para ser CAMPEÓN en 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1863 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Lewis Hamilton ya tiene sucesor; Checo Pérez es saboteado por Red Bull
Formula 1

F1 Hoy: Lewis Hamilton ya tiene sucesor; Checo Pérez es saboteado por Red Bull

  • 2 hours ago
Checo Noticias Hoy: La humillación a Ferrari; Revela secreto del test
Checo F1 Hoy

Checo Noticias Hoy: La humillación a Ferrari; Revela secreto del test

  • Hoy 02:00
Colapinto Noticias Hoy: Recibe terribles noticias de Checo; Se complica su futuro
Colapinto F1 Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Recibe terribles noticias de Checo; Se complica su futuro

  • Hoy 01:00
F1 Noticias Hoy: Alonso, entre los favoritos para campeón
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Alonso, entre los favoritos para campeón

  • Hoy 00:00
¿Cómo afectará a Checo? La FIA anuncia cambios en la clasificación para 2026
Formula 1

¿Cómo afectará a Checo? La FIA anuncia cambios en la clasificación para 2026

  • Ayer 22:00
¡Líder de la parrilla! Colapinto hace un POTENTE llamado a la FIA
Mercedes

¡Líder de la parrilla! Colapinto hace un POTENTE llamado a la FIA

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • 3 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso

  • 3 enero
 BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
2.500+ views

BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso

  • 24 diciembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026

  • 27 diciembre
 URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac

  • 17 diciembre
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

  • 5 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x