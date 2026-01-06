close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Bottas and Perez in plain t-shirts with orange flame background edited behind

¿Cómo afectará a Checo? La FIA anuncia cambios en la clasificación para 2026

¿Cómo afectará a Checo? La FIA anuncia cambios en la clasificación para 2026

Nazario Assad De León
Bottas and Perez in plain t-shirts with orange flame background edited behind

La FIA ha anunciado un cambio en la estructura de la clasificación de Fórmula 1 para la temporada 2026. Con la llegada del nuevo equipo Cadillac, se sumarán dos pilotos adicionales a los 20 habituales, lo que elevará el número total de competidores a 22 en la lucha por el campeonato mundial.

Hasta ahora, el formato de la sesión de clasificación se había mantenido inalterado durante varios años. En Q1 y Q2, se eliminaban cinco pilotos en cada fase, quedando finalmente 10 pilotos para disputar la pole position en un emocionante duelo durante la Q3.

La incorporación de dos pilotos más para 2026 ha obligado a ajustar el sistema. Así, la FIA confirmó que, aunque se mantendrán las tres sesiones –Q1, Q2 y Q3– se eliminarán seis pilotos en cada una de las dos primeras rondas. De este modo, la fase final seguirá reuniendo a 10 competidores, manteniendo la tensión en la lucha por la primera posición.

La modificación de las reglas se produce tras otro cambio anunciado por la FIA la semana pasada, relacionado con los retrasos por bandera roja durante las sesiones de clasificación.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿Cómo funciona la clasificación en F1?

La sesión de clasificación se divide en tres periodos definidos que preparan de manera espectacular el ambiente previo a la gran carrera del domingo. En la Q1, de 18 minutos, los seis pilotos con el tiempo más lento quedarán eliminados, dando paso a un breve descanso de siete minutos entre las fases.

Posteriormente, una sesión Q2 de 15 minutos eliminará a otros seis competidores, dejando a 10 pilotos que se enfrentarán en un duelo decisivo durante una Q3 de 12 minutos para definir la pole position. La clasificación determina por completo la parrilla de salida de la carrera principal, proceso que habitualmente se completa en casi exactamente una hora sin contar posibles retrasos.

Estas nuevas normas para 2026 no alterarán la duración de cada sesión, sino que se ajustan al número de pilotos eliminados debido a la entrada de Cadillac como nuevo equipo en la competición.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1844 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

¿Cómo afectará a Checo? La FIA anuncia cambios en la clasificación para 2026
Formula 1

¿Cómo afectará a Checo? La FIA anuncia cambios en la clasificación para 2026

  • 1 hour ago
¡Líder de la parrilla! Colapinto hace un POTENTE llamado a la FIA
Mercedes

¡Líder de la parrilla! Colapinto hace un POTENTE llamado a la FIA

  • 2 hours ago
¡Checo revela sabotaje SISTEMÁTICO de Red Bull!
Formula 1

¡Checo revela sabotaje SISTEMÁTICO de Red Bull!

  • 3 hours ago
ATENCIÓN: ¡Checo Pérez destapa SECRETO de su test con Ferrari!!
Ferrari

ATENCIÓN: ¡Checo Pérez destapa SECRETO de su test con Ferrari!!

  • Hoy 18:00
Checo Pérez confirma la PEOR NOTICIA para el FUTURO de Franco Colapinto
Alpine

Checo Pérez confirma la PEOR NOTICIA para el FUTURO de Franco Colapinto

  • Hoy 17:00
Checo Pérez recuerda el momento en que HUMILLÓ a Ferrari
Ferrari

Checo Pérez recuerda el momento en que HUMILLÓ a Ferrari

  • Hoy 16:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • 3 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso

  • 3 enero
 ¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
2.500+ views

¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine

  • 17 diciembre
 BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
2.500+ views

BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso

  • 24 diciembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026

  • 27 diciembre
 URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac

  • 17 diciembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x