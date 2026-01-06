¿Cómo afectará a Checo? La FIA anuncia cambios en la clasificación para 2026

La FIA ha anunciado un cambio en la estructura de la clasificación de Fórmula 1 para la temporada 2026. Con la llegada del nuevo equipo Cadillac, se sumarán dos pilotos adicionales a los 20 habituales, lo que elevará el número total de competidores a 22 en la lucha por el campeonato mundial.

Hasta ahora, el formato de la sesión de clasificación se había mantenido inalterado durante varios años. En Q1 y Q2, se eliminaban cinco pilotos en cada fase, quedando finalmente 10 pilotos para disputar la pole position en un emocionante duelo durante la Q3.

La incorporación de dos pilotos más para 2026 ha obligado a ajustar el sistema. Así, la FIA confirmó que, aunque se mantendrán las tres sesiones –Q1, Q2 y Q3– se eliminarán seis pilotos en cada una de las dos primeras rondas. De este modo, la fase final seguirá reuniendo a 10 competidores, manteniendo la tensión en la lucha por la primera posición.

La modificación de las reglas se produce tras otro cambio anunciado por la FIA la semana pasada, relacionado con los retrasos por bandera roja durante las sesiones de clasificación.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿Cómo funciona la clasificación en F1?

La sesión de clasificación se divide en tres periodos definidos que preparan de manera espectacular el ambiente previo a la gran carrera del domingo. En la Q1, de 18 minutos, los seis pilotos con el tiempo más lento quedarán eliminados, dando paso a un breve descanso de siete minutos entre las fases.

Posteriormente, una sesión Q2 de 15 minutos eliminará a otros seis competidores, dejando a 10 pilotos que se enfrentarán en un duelo decisivo durante una Q3 de 12 minutos para definir la pole position. La clasificación determina por completo la parrilla de salida de la carrera principal, proceso que habitualmente se completa en casi exactamente una hora sin contar posibles retrasos.

Estas nuevas normas para 2026 no alterarán la duración de cada sesión, sino que se ajustan al número de pilotos eliminados debido a la entrada de Cadillac como nuevo equipo en la competición.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!