Designado el sucesor de Hamilton: "Es el candidato obvio para Ferrari"

Aunque Lewis Hamilton podría recuperar parte de su antigua forma en 2026 con un Ferrari completamente renovado, el exjefe de equipo de Haas, Guenther Steiner, advierte que el tiempo se agota. En su opinión, el relevo ya tiene pintado su destino y está listo para tomar la batuta.

Hamilton se incorporó a Ferrari a principios de año, pero hasta ahora no ha logrado grandes gestos. Su vínculo con el ingeniero de carreras Riccardo Adami aún presenta fisuras, a pesar de que el siete veces campeón consiguió la victoria en la sprintrace en China.

Además, se ha criticado la falta de confianza en el coche, obligándolo en más de una ocasión a explicar con humildad los motivos de sus dificultades.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Bearman impresiona

En el podcast The Red Flag, Steiner destaca cómo el novato Oliver Bearman se perfila poco a poco como el sucesor ideal para su compatriota en la Scuderia.

“Empezó el año de manera acelerada, aunque cometió errores. Pero en la segunda mitad de la temporada, dejó atrás esos fallos, como si apretara un botón”, alaba Steiner al joven de Ferrari.

Añade que en la primera parte del campeonato Bearman asumía demasiados riesgos, lo que le costó salirse de la pista en varias ocasiones y acumular penalizaciones. En la segunda mitad, a pesar de seguir recibiendo algunas sanciones, sus errores desaparecieron por completo, incluso en carrera, y demostró una gran capacidad de lucha.

Hamilton tendrá que tener cuidado, ya que, según Steiner, Ferrari cuenta con un excelente plan B. “Todos sabemos que puede adelantar, y, tal como se ha comentado, creo que en 2027 las puertas de Ferrari deberían estar abiertas para él. Si Lewis no alcanza el éxito que necesita, no veo otra opción para que continúe. Entonces, se convertirá en el candidato más evidente para la escudería”, concluye Steiner.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!