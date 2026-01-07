close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

F1 Noticias Hoy: Alonso, entre los favoritos para campeón

F1 Noticias Hoy: Alonso, entre los favoritos para campeón

Aloisio Hernández
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 05 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: CONFIRMADO - Entre los FAVORITOS para ser CAMPEÓN en 2026. ::: LEER MÁS

Aunque Lewis Hamilton podría recuperar parte de su antigua forma en 2026 con un Ferrari completamente renovado, el exjefe de equipo de Haas, Guenther Steiner, advierte que el tiempo se agota. En su opinión, el relevo ya tiene pintado su destino y está listo para tomar la batuta. ::: LEER MÁS

La FIA ha anunciado un cambio en la estructura de la clasificación de Fórmula 1 para la temporada 2026. Con la llegada del nuevo equipo Cadillac, se sumarán dos pilotos adicionales a los 20 habituales, lo que elevará el número total de competidores a 22 en la lucha por el campeonato mundial. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1849 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Colapinto Noticias Hoy: Recibe terribles noticias de Checo; Se complica su futuro
Colapinto F1 Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Recibe terribles noticias de Checo; Se complica su futuro

  • hace 44 minutos
F1 Noticias Hoy: Alonso, entre los favoritos para campeón
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Alonso, entre los favoritos para campeón

  • 1 hour ago
¿Cómo afectará a Checo? La FIA anuncia cambios en la clasificación para 2026
Formula 1

¿Cómo afectará a Checo? La FIA anuncia cambios en la clasificación para 2026

  • 3 hours ago
¡Líder de la parrilla! Colapinto hace un POTENTE llamado a la FIA
Mercedes

¡Líder de la parrilla! Colapinto hace un POTENTE llamado a la FIA

  • Ayer 21:00
¡Checo revela sabotaje SISTEMÁTICO de Red Bull!
Formula 1

¡Checo revela sabotaje SISTEMÁTICO de Red Bull!

  • Ayer 20:00
ATENCIÓN: ¡Checo Pérez destapa SECRETO de su test con Ferrari!!
Ferrari

ATENCIÓN: ¡Checo Pérez destapa SECRETO de su test con Ferrari!!

  • Ayer 18:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • 3 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso

  • 3 enero
 BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
2.500+ views

BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso

  • 24 diciembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026

  • 27 diciembre
 URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac

  • 17 diciembre
 SHOCK: ¡Honda encuentra PROBLEMAS en el motor 2026 de Fernando Alonso!
2.500+ views

SHOCK: ¡Honda encuentra PROBLEMAS en el motor 2026 de Fernando Alonso!

  • 25 diciembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x