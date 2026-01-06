Sergio Pérez ha sacado a la luz nuevos detalles sobre el test que tuvo en Cadillac con el SF-23 de Ferrari.

El corredor mexicano reveló, en entrevista con Cracks, secretos sobre el monoplaza italiano y la diferencia con los Red Bull que pudo probar: “Me di cuenta que cuando manejé el Ferrari, me sorprendí.

"En tres rounds ya estaba en los tiempos por que es un coche mucho más natural de manejar y entonces me di cuenta de que si era el coche y que si voy a ser un piloto muy competitivo.

"No he dejado de ser tan bueno como era entonces seguro que como piloto voy a ser muy bueno", aseguró el nacido an Jalisco.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

