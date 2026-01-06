F1 Hoy: Fernando Alonso regresa a Ferrari; Checo Pérez exhibe a Helmut Marko en Red Bull

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 6 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Los monoplazas de Fórmula 1 están repletos de tecnología tanto por dentro como por fuera. Uno de los elementos más llamativos es un dispositivo en forma de T, de un amarillo vibrante. Pero, ¿para qué sirve realmente? ::: LEER MÁS

La colección de autos de Fernando Alonso es digna de un campeón de F1, y su regreso a Ferrari confirma sin dudas su gusto por lo exclusivo. ::: LEER MÁS

Checo Pérez tiene un nuevo piloto compañero desde Ferrari. Zhou Guanyu ha encontrado rápidamente un papel especial en la Fórmula 1. El piloto chino se une ahora a Cadillac F1 como piloto reserva, aportando su amplia experiencia al equipo. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha roto el silencio sobre el incómodo entorno que tuvo que aguantar durante sus años a bordo de Red Bull, donde el propio equipo estaba en su contra. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha sacado a la luz la ocasión en la que le encajó una factura de seis mil libras a Helmut Marko. ::: LEER MÁS

