¿Qué es ese dispositivo amarillo en la parte superior de los coches de F1? | Especial GPFans

Los monoplazas de Fórmula 1 están repletos de tecnología tanto por dentro como por fuera. Uno de los elementos más llamativos es un dispositivo en forma de T, de un amarillo vibrante. Pero, ¿para qué sirve realmente?

Se trata de la cámara a bordo que los aficionados pueden ver en televisión o a través de la aplicación F1 TV. Sin embargo, su función va mucho más allá. Durante las primeras décadas, las cámaras solo se instalaban en los monoplazas de la élite del automovilismo durante días de pruebas, entrenamientos libres o, en algunos casos, en Grand Prix (como en 1966) para filmaciones.

En los años 50, 60 y 70, estas cámaras eran demasiado pesadas y voluminosas, lo que supondría una desventaja competitiva tanto en clasificación como en carrera.

Fue en los años 80, cuando la tecnología permitió miniaturizarlas, que durante el Gran Premio alemán de 1985 en el Nürburgring François Hesnault, al volante de su Renault, se convirtió en el primer piloto mostrado en directo.

T-cam

A finales de los 80 y principios de los 90, cada vez más equipos comenzaron a equipar sus coches con cámaras a bordo. Inicialmente, se instalaban al lado del hombro del piloto, pero pronto se popularizó la idea de colocar una cámara en la parte delantera, justo detrás del alerón. En 1995 vimos por primera vez cámaras básicas montadas sobre el "airbox", el punto más alto del coche. A partir de 1998, se hizo obligatorio que todos los equipos las situaran allí, coincidiendo con la aparición de la T-cam, el gran dispositivo en forma de T que conocemos hoy. Hoy en día también contamos con cámaras giroscópicas, que se mantienen estables en curvas –como en el banking de Zandvoort–, cámaras de 360° y cámaras situadas en el visor.

Otras funciones

La T-cam hace mucho más que ofrecer una vista aérea de la acción. Dentro de cada escudería, se distinguen dos colores: una T-cam completamente negra y otra de un amarillo intenso. Por ejemplo, en Red Bull Racing, Max Verstappen utiliza la cámara negra mientras Sergio Pérez lleva la amarilla. Además de identificar números y cascos, este sistema ayuda a diferenciar dos vehículos de la misma escudería.

Para la FIA y los equipos, la T-cam es una herramienta clave. Está conectada a un transmisor que envía datos en tiempo real –como velocidad, tiempos por vuelta, posición en pista, temperatura de los neumáticos y más– tanto a los equipos como a los comisarios. Esta información resulta esencial para asesorar al piloto sobre posibles ajustes que puede realizar a través de la computadora de a bordo del volante.

La dirección de carrera también se beneficia gracias a la T-cam. Mediante un sistema GPS integrado, pueden controlar la posición exacta de cada piloto en el circuito. Este sistema permite enviar alertas, como la notificación del "Coche de Seguridad Virtual", directamente al volante. Además, tanto los equipos como los aficionados que siguen F1 TV pueden ver en tiempo real la ubicación de todos los participantes, lo que es fundamental para ajustar estrategias. Por ejemplo, Red Bull prefiere evitar que Verstappen realice una parada en boxes en medio del tráfico.

