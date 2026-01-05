¡Checo tendrá como compañero en Cadillac a piloto de FERRARI!

Checo Pérez tiene un nuevo piloto compañero desde Ferrari. Zhou Guanyu ha encontrado rápidamente un papel especial en la Fórmula 1. El piloto chino se une ahora a Cadillac F1 como piloto reserva, aportando su amplia experiencia al equipo.

La temporada pasada, Zhou ya había trabajado como reserva para la Scuderia, lo que le permite dar un salto importante en su carrera.

Zhou comenta: "Estoy muy contento de unirme al equipo Cadillac F1 como piloto reserva de cara a su debut en la Fórmula 1". Con 16 puntos en tres años en la máxima categoría, ve esta oportunidad como la ocasión perfecta para aportar todo su conocimiento al equipo.

"Este proyecto es uno de los más ambiciosos y emocionantes que jamás se hayan visto en el deporte. Tras colaborar durante años en diferentes roles con Graeme [Lowdon, jefe del equipo] y Valtteri, unirme a este proyecto se siente como volver a casa".

Cadillac F1 completo

Cadillac F1 casi tiene definida su plantilla para la temporada 2026. Valtteri Bottas y Sergio Pérez serán los pilotos titulares, mientras que Colton Herta ocupará el puesto de piloto de pruebas oficial.

El neoyorquino, que viene de IndyCar, aún no cuenta con los puntos necesarios para obtener la superlicencia en la máxima categoría, por lo que competirá en la Fórmula 2 y participará en días de prueba con el monoplaza de Cadillac para conseguirlos.

En caso de que Bottas o Pérez no puedan participar en algún fin de semana de carrera, Zhou está listo para subirse al coche.

Zhou Guanyu has entered the chat 🤝



Welcome to the team, Zhou 🖤 pic.twitter.com/dY4EWBD3Td — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 5, 2026

