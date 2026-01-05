¡Alonso REGRESA a Ferrari!

La colección de autos de Fernando Alonso es digna de un campeón de F1, y su regreso a Ferrari confirma sin dudas su gusto por lo exclusivo.

De vez en cuando se le ve en Mónaco al volante de superdeportivos, y recientemente fue sorprendido conduciendo el inusual Mercedes Benz CLK GTR, en un elegante tono plateado, cuyo valor ronda los 10 millones de dólares.

El español volvió a disfrutar del sol monegasco y compartió un vídeo en redes, pero esta vez decidió volver a la emblemática escudería italiana.

Alonso corrió para Ferrari entre 2010 y 2014, sumando 11 victorias, aunque el tan ansiado tercer título mundial se le escapó. Su último triunfo en la F1 con la Scuderia ocurrió en 2013, durante el Gran Premio de España.

Alonso muestra su Ferrari

El ex piloto de Ferrari sigue demostrando su pasión por la marca. Así, en diciembre pasado fue fotografiado al volante de un Ferrari 512 TR, luciendo el icónico color Rosso Corsa.

En esta nueva ocasión el vídeo mostraba a Alonso en la LaFerrari, presentada en negro con detalles en rojo y potenciada por un motor V12 atmosférico de 6.3 litros.

Además de Mercedes y Ferrari, Alonso ha lucido su Aston Martin Valiant, un deportivo legal para circulación que se enfoca tanto a la pista como a la carretera, con un valor de hasta 2,5 millones de libras.

Su afán por los coches exclusivos se refleja en que sólo se fabricaron 38 unidades de este modelo, creado para celebrar el 110º aniversario de Aston Martin. El bicampeón colaboró estrechamente con el equipo en la creación de lo que él describe como una verdadera “obra maestra”.

