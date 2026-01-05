Franco Colapinto Hoy: Elogiado por Checo Pérez; Encuentra ventaja para la nueva temporada

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 5 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha elogiado de manera importante a Franco Colapinto y a la afición de Argentina en algo que considera que muchos otros países deben aprender. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha señalado que esta nueva era que inicia para la Fórmula 1 en 2026 será benéfica para los pilotos novatos y los de menos experiencia en la parrilla. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha sido olvidado por completo dentro de la Fórmula 1 y la más reciente situación sucedida enfureció a los aficionados por ello. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha sido votado como el piloto con más presión dentro de la parrilla para la siguiente temporada en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!