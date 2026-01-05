Franco Colapinto Hoy: Elogiado por Checo Pérez; Encuentra ventaja para la nueva temporada
Franco Colapinto Hoy: Elogiado por Checo Pérez; Encuentra ventaja para la nueva temporada
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 5 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Checo Pérez ha elogiado de manera importante a Franco Colapinto y a la afición de Argentina en algo que considera que muchos otros países deben aprender. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha señalado que esta nueva era que inicia para la Fórmula 1 en 2026 será benéfica para los pilotos novatos y los de menos experiencia en la parrilla. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha sido olvidado por completo dentro de la Fórmula 1 y la más reciente situación sucedida enfureció a los aficionados por ello. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha sido votado como el piloto con más presión dentro de la parrilla para la siguiente temporada en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Checo Pérez Hoy: Recibe compañero desde Ferrari; Desnuda la toxicidad de Red Bull
- 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy: Elogiado por Checo Pérez; Encuentra ventaja para la nueva temporada
- 2 hours ago
¡Alonso REGRESA a Ferrari!
- 3 hours ago
Colapinto detecta una VENTAJA importante para 2026
- Ayer 20:00
El título de Alonso que trascendió MÁS ALLÁ de cualquier pista de F1
- Ayer 19:30
El ESPECTACULAR elogio de Checo hacia Colapinto y Argentina
- Ayer 19:00
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
- 27 diciembre
URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
- 17 diciembre