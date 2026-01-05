Mercedes lanza importante ADVERTENCIA hacia la FIA respecto al futuro de la F1

Mercedes, el director del equipo de F1 de Mercedes, Toto Wolff, ofreció recientemente unas palabras de sabiduría al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

El presidente fue reelegido para un segundo mandato, habiendo ocupado el cargo desde 2021, y se perfila para encabezar una nueva era en la Fórmula 1 de cara a los cambios en la normativa previstos para 2026.

Antes de la temporada 2026, F1, la FIA y los 11 equipos firmaron también un nuevo Acuerdo Concorde, con vigencia hasta 2030, elogiado recientemente por Zak Brown, director ejecutivo de McLaren.

"El mayor logro del presidente hasta la fecha ha sido lograr que el Acuerdo Concorde para 2026 y más allá se formalizara de forma discreta, fuera del ruido mediático y de manera justa y equilibrada", manifestó en un vídeo publicado en la cuenta oficial de Instagram de la FIA.

"Creo que el deporte se encuentra en su mejor momento, con un énfasis real en lo que realmente beneficia a la competición, y eso se debe, sin duda, a la estrecha colaboración entre el presidente y Stefano [Domenicali]. Estoy muy satisfecho con la dirección que está tomando la F1."

Directivos de la F1 apoyan al presidente de la FIA

Toto Wolff también se refirió a esta nueva etapa a través de un mensaje publicado en el Instagram de Ben Sulayem. Explicó: "Él posee una visión amplia del automovilismo, más allá de la Fórmula 1. Ha invertido en el deporte de base y ha canalizado esos fondos en mejoras de seguridad.

La Fórmula 1 se encuentra en un lugar excepcional y debemos seguir trabajando para darle forma. Es fundamental que el presidente, la FIA, Liberty Media y los equipos se unan para evolucionar hacia la próxima etapa sin dar nada por sentado."

Este mensaje de unidad resulta refrescante tras un año complicado para la FIA en 2025. Los oficiales de carrera han sido objeto de críticas por sus decisiones sancionadoras, como ocurrió con la penalización a Oscar Piastri en São Paulo y la sanción a Carlos Sainz en Zandvoort.

A Piastri se le impuso una penalización de 10 segundos en el Gran Premio de Brasil tras accidentes con Kimi Antonelli, mientras que Sainz fue sancionado de manera similar por un choque con Liam Lawson en el GP de los Países Bajos, decisión que fue revocada luego de la apelación presentada por Williams.

Ambas sanciones se consideraron excesivas y generaron debate durante una reunión sobre las directrices de penalización celebrada en Qatar.

Actualmente, los oficiales de carrera en la F1 son voluntarios no remunerados, una situación que el Acuerdo Concorde de 2026 pretende solucionar, respondiendo a las críticas surgidas en diferentes sectores del paddock.

La firma del acuerdo también garantiza recursos adicionales que se destinarán a mejorar la labor arbitral de cara al futuro. El mensaje de Wolff es claro: la F1, la FIA y Liberty Media deben avanzar de manera constante para seguir mejorando el deporte.

