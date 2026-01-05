F1 Hoy: Carlos Sainz da un emotivo discurso; Checo Pérez exhibe de nuevo a Red Bull
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 5 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
El ex piloto de F1, Ralf Schumacher, ha comparado a Max Verstappen con su hermano, el siete veces campeón Michael Schumacher. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz Jr. envía un mensaje a su padre (sí, ya sabes de quién se trata) justo antes de que comience una importante carrera esta semana. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha dejado claro que él advirtió a Christian Horner de lo que sucedería en su salida de Red Bull con la trituradora de pilotos. ::: LEER MÁS
Nico Hulkenberg, ex compañero de Checo Pérez y uno de los grandes veteranos de la Fórmula 1, ha adelantado cuándo podría decir adiós a las pistas. ::: LEER MÁS
Últimas Noticias
¡Checo tendrá como compañero en Cadillac a piloto de FERRARI!
- hace 11 minutos
- 2 hours ago
Mercedes lanza importante ADVERTENCIA hacia la FIA respecto al futuro de la F1
- Hoy 08:25
Ferrari descubre una importante VENTAJA para la temporada 2026
- Hoy 08:17
El MENTOR de Antonelli envía un mensaje de despedida antes del cambio de equipo de F1
- Hoy 08:05
La EXTRAÑA petición de Ferrari para que Hamilton mejore
- Hoy 07:50
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
- 27 diciembre
URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
- 17 diciembre