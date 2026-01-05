close global

﻿
F1 Hoy: Carlos Sainz da un emotivo discurso; Checo Pérez exhibe de nuevo a Red Bull

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 5 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

El ex piloto de F1, Ralf Schumacher, ha comparado a Max Verstappen con su hermano, el siete veces campeón Michael Schumacher. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz Jr. envía un mensaje a su padre (sí, ya sabes de quién se trata) justo antes de que comience una importante carrera esta semana. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha dejado claro que él advirtió a Christian Horner de lo que sucedería en su salida de Red Bull con la trituradora de pilotos. ::: LEER MÁS

Nico Hulkenberg, ex compañero de Checo Pérez y uno de los grandes veteranos de la Fórmula 1, ha adelantado cuándo podría decir adiós a las pistas. ::: LEER MÁS

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1782 votos

