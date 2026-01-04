¿Está a su altura? Verstappen es comparado con el legendario Michael Schumacher

El ex piloto de F1, Ralf Schumacher, ha comparado a Max Verstappen con su hermano, el siete veces campeón Michael Schumacher.

Michael Schumacher es considerado uno de los mejores pilotos de la historia, solo por detrás de Lewis Hamilton en cuanto a victorias, podios y pole positions se refiere.

A sus 28 años, Max Verstappen aún no ha alcanzado cifras tan impresionantes como las de su hermano, pero ya cuenta con cuatro títulos y se encuentra en el tercer puesto de la lista histórica de ganadores de Grandes Premios.

El piloto estrella de Red Bull ha marcado varios récords en la F1, entre ellos el de ser el ganador más joven de un Gran Premio y mantener el récord de 10 victorias consecutivas.

La cantidad de récords que Verstappen pueda batir dependerá en gran medida de cuánto tiempo decida permanecer en la competición. Aunque el holandés ha insinuado que se retirará poco después de cumplir 30, Ralf Schumacher confía en que en él reside un poco del gen de Michael, capaz de marcar la diferencia.

Durante una entrevista con Sport1, el alemán explicó: "Max es capaz de exprimir al máximo cualquier coche, como se constató al compararlo con Yuki Tsunoda o Liam Lawson. Todo se debió a un esfuerzo de equipo, y esa experiencia ha transformado a Max. Ha adquirido esa habilidad y carisma que tenía Michael para unir, liderar e inspirar a un equipo, contando con personas que harían lo que fuera por él."

¿Cuánto tiempo seguirá Verstappen en la F1?

Fuera de la Fórmula 1, Verstappen disfruta de otras pasiones como el sim racing, las carreras de GT y hasta tiene el sueño de competir en las legendarias 24 Horas de Le Mans. Además, la reciente paternidad tras el nacimiento de su hijo con Kelly Piquet le ha aportado una nueva dimensión en su vida.

El piloto ha dejado claro en varias ocasiones que no planea competir tanto tiempo como otros referentes como Fernando Alonso o Lewis Hamilton. En una entrevista de fin de temporada con Viaplay, comentó: "No me veo conduciendo en la Fórmula 1 hasta los 44 años, y ni hablar con 24 carreras por temporada. Incluso a los 34, sería demasiado."

El futuro de la carrera de Verstappen dependerá de cuánto tiempo pueda seguir siendo un verdadero contendiente al campeonato, ya que es poco probable que se conforme con ocupar una posición intermedia en la parrilla.

