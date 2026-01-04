Sainz envía EMOTIVO mensaje a su padre antes de intentar batir el récord
Carlos Sainz Jr. envía un mensaje a su padre (sí, ya sabes de quién se trata) justo antes de que comience una importante carrera esta semana.
Sainz Sr. quiere batir su propio récord como el piloto de mayor edad en ganar el Rally Dakar, logrado en la edición de 2024 de esta legendaria prueba de resistencia.
El español tenía apenas 61 años cuando marcó el récord hace dos años, pero ahora, con 63, se prepara para la edición de 2026 junto a su navegante Lucas Cruz. Esta semana, a través de Instagram, el piloto de Williams le deseó suerte a su padre y manifestó su admiración hacia el cuatro veces vencedor del Dakar, quien buscará recuperarse de un accidente ocurrido en la edición de 2025.
En su mensaje, Sainz comentó: "Te he visto enfrentarte a este desafío a lo largo de los años. El verano pasado tuve una pequeña probadita y mi admiración por lo que haces sigue creciendo. ¡Mucho éxito en el Dakar, papá! Orgulloso de ti por seguir empujando los límites. ¡Vamos!"
Sainz Sr. comparte señales positivas tras las primeras etapas del inicio de 2026
El prologo corto se completó este sábado, y Sainz Sr. confirmó en las redes sociales que el primer día de conducción transcurrió sin problemas. "Prologo completado sin incidencias", publicó, "ahora es momento de descansar y centrarse en elegir una buena posición de salida para mañana. Esto apenas comienza... ¡Adelante!"
La carrera de este año cubrirá casi 8,000 km en dos semanas, recorriendo Arabia Saudita desde Yanbu y dando la vuelta hasta regresar a la misma ciudad dos semanas después. Sainz Sr. se alzó con la victoria en esta histórica prueba en 2010, 2018, 2020 y 2024, siempre acompañado por Lucas Cruz.
