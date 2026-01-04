Ex compañero de Checo planea su retiro de la F1 EN GRANDE

Nico Hulkenberg, ex compañero de Checo Pérez y uno de los grandes veteranos de la Fórmula 1, ha adelantado cuándo podría decir adiós a las pistas.

Con 38 años y tras romper su racha de frustrantes temporadas, el piloto se dirige a la temporada 2026 con renovadas energías luego de conquistar su ansiado podio en 2025.

La leyenda alemana consiguió su primer podio en el Gran Premio Británico de 2025, poniendo fin a la amarga estadística de haber competido en 238 carreras sin subir al escalón del podio.

En los últimos dos años, Hulkenberg ha vivido de sus mejores temporadas. Ha ofrecido actuaciones en clasificación de altísimo nivel y ha sumado puntos de forma constante tanto para Haas como para Sauber.

De cara a la temporada 2026 se avecinan cambios trascendentales. No solo se esperan importantes cambios en las regulaciones de la F1, sino que el equipo Sauber se ha transformado en el Audi Revolut F1 Team, con Audi incorporándose como fabricante de unidades de potencia y escudería. Hulkenberg continuará compartiendo coche con Gabriel Bortoleto, aunque bajo una nueva imagen.

El piloto ha sido claro: la posición del equipo en los primeros meses de la temporada no influirá en su decisión de retirarse al final de 2026. De hecho, el veterano sugiere que aún podría competir durante "varios años". "Lo importante no es cómo estemos en febrero o marzo," comentó a Bild. "Lo que cuenta es nuestra situación seis meses después, justo antes del final de la temporada, en comparación con los demás equipos. Mientras siga disfrutando y tenga ganas de estar en el paddock, mi carrera puede continuar unos años más. No tengo una bola de cristal que me indique cuánto tiempo más estaré en la pista; estoy abierto a lo que venga."

2026, ¿el año en que se despiden las leyendas?

Aunque Hulkenberg confía en que aún puede rendir al máximo nivel, circulan rumores de que las nuevas regulaciones para 2026 favorecerán a los pilotos jóvenes, quienes han crecido en el mundo de los simuladores y las competiciones virtuales.

Varios pilotos veteranos tienen previsto finalizar sus contratos al cierre de 2026, entre ellos Fernando Alonso y el siete veces campeón Lewis Hamilton. En el caso de Hamilton, su futuro dependerá del rendimiento suyo y de Ferrari durante la temporada, ya que la escudería de Maranello necesita más de él para volver a soñar con el campeonato.

Fernando Alonso, el piloto de 44 años y el más veterano del pelotón, ya ha adelantado que su decisión de renovar contrato estará totalmente ligada al rendimiento de Aston Martin. Si le ofrecen un coche capaz de pelear por podios y victorias en 2026, podría decantarse por una retirada definitiva. No obstante, si el equipo continúa en la mitad de la tabla, el mexicano insinuó que estaría dispuesto a firmar otro contrato con la mira puesta en alcanzar su 33ª victoria en Grandes Premios.

Solo el tiempo dirá cuántos pilotos elegirán retirarse de la Fórmula 1 en 2026, poniendo fin a una era llena de emociones y leyendas.

