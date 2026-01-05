F1 Hoy: Fernando Alonso tiene as bajo la manga; Franco Colapinto es atacado
F1 Hoy: Fernando Alonso tiene as bajo la manga; Franco Colapinto es atacado
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 4 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Según Autoracer, Honda aún dispone de algo de tiempo extra para invertir en el desarrollo de su unidad de potencia para 2026. ::: LEER MÁS
Sebastian Vettel ha revelado un consejo lingüístico que le ofreció al siete veces campeón del mundo de F1, Lewis Hamilton. Sin embargo, parece que el británico no ha seguido la recomendación al pie de la letra. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha sido olvidado por completo dentro de la Fórmula 1 y la más reciente situación sucedida enfureció a los aficionados por ello. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha sido votado como el piloto con más presión dentro de la parrilla para la siguiente temporada en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
