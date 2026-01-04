Hamilton ignoró el consejo CLAVE de Vettel para el éxito en Ferrari

Sebastian Vettel ha revelado un consejo lingüístico que le ofreció al siete veces campeón del mundo de F1, Lewis Hamilton. Sin embargo, parece que el británico no ha seguido la recomendación al pie de la letra.

Vettel corrió para Ferrari entre 2015 y 2020 en un momento de gran presión, en el que, al igual que Hamilton ahora, buscaba con urgencia conseguir otro título mundial. Aunque logró 14 victorias con la escudería de Maranello, su etapa en el equipo es en gran medida recordada como un periodo fallido.

Desde su llegada a Ferrari, Hamilton no ha logrado subir al podio en ninguno de los 24 fines de semana de carrera, algo que se suma a los problemas de adaptación tanto deportivos como culturales. Fue en ese contexto cuando Vettel decidió compartir el consejo que ofreció antes de su propio traslado a Maranello.

"Al mirar atrás, creo que cometí un error crucial", confesó Vettel en el podcast Beyond the Grid. "Estudié italiano, tomé clases y me hice una idea del idioma, pero nunca llegué a dominarlo por completo. Debería haberme dedicado más al estudio y haber pasado más tiempo en Italia para conocer en profundidad la cultura, que es, ante todo, la gente."

"Le dije a Lewis, justo antes de que se uniera a la escudería, que el mejor consejo que podía darle era: aprende el idioma. La única manera de dominarlo es sumergirte en él. Tienes que hablar con la gente y empaparte de la cultura, porque una vez que te integras, todo lo demás encaja por sí solo. Claro, cuando hablamos de ajustar tu configuración en pista, puede parecer irrelevante, pero en el panorama global, entender la cultura es esencial."

¿Habla italiano Hamilton?

Aunque desde que se unió a Ferrari en enero pasado Hamilton ha intentado mejorar su italiano, el siete veces campeón admitió en un evento de patrocinadores el año pasado que no es su fuerte.

Durante una intervención en un evento de Peroni en 2025, comentó: "No estoy a la altura. Empecé con muchas clases y me desempeñaba bien durante varias semanas usando Duolingo y otras herramientas, pero luego la temporada se hizo tan intensa que dejé de practicar por completo."

Hamilton también confesó su anhelo de mudarse definitivamente a Italia, pues su sueño es llegar a hablar italiano con soltura.

El piloto espera que los cambios que traerá la nueva generación de monoplazas a partir de 2026 le ayuden a recuperar el ritmo en pista, y quizá dominar el idioma también contribuya a su éxito en el futuro.

