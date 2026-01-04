Alonso y Aston Martin tendrán SORPRESA de Honda para el auto de 2026

Según Autoracer, Honda aún dispone de algo de tiempo extra para invertir en el desarrollo de su unidad de potencia para 2026.

La marca nipona no utilizó la totalidad del periodo de 2023 y 2024, lo que le permite disponer de recursos adicionales para perfeccionar el motor en caso de que quede rezagado frente a la unidad más competitiva en 2026.

En las últimas semanas han surgido diversos informes sobre posibles ajustes en las distintas unidades motrices. Sin embargo, la verdadera proporción de potencia se aclarará recién a principios de marzo, durante las pruebas en Australia.

Mercedes es considerado uno de los grandes favoritos para dominar la temporada, mientras que Red Bull Ford también se perfila como un fuerte contendiente. Por ahora, tendremos que esperar a los resultados de la clasificación en Melbourne para confirmar cualquier cosa.

Honda dispone de tiempo extra de desarrollo

Diversos informes sugieren que, a pesar de una ventaja inicial por parte de Mercedes, Honda no muestra preocupación ante un posible retraso.

Se comenta que el fabricante nipón ha acumulado un "fondo de reserva" en cuanto a tiempo de desarrollo se refiere. Según rumores que provienen de Japón, el límite presupuestario para la unidad de potencia 2026 no se agotó ni en 2023 ni en 2024.

Además, en la anterior regulación de motores Honda logró cerrar la brecha con el motor más potente, que en su momento correspondía a Mercedes.

Si bien el regreso al deporte en 2015 estuvo plagado de dificultades, para 2021 la marca alemana ya había alcanzado un nivel competitivo muy reñido.

