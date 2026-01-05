close global

Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

F1 Checo Pérez Hoy: Predice el colapso de Red Bull; Su ex compañero dice adiós

Nazario Assad De León
Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 4 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha dejado claro que él advirtió a Christian Horner de lo que sucedería en su salida de Red Bull con la trituradora de pilotos. ::: LEER MÁS

Nico Hulkenberg, ex compañero de Checo Pérez y uno de los grandes veteranos de la Fórmula 1, ha adelantado cuándo podría decir adiós a las pistas. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez se encontrará con un nuevo cambio radical en la F1 para el Campeonato Mundial 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez y Valtteri Bottas han sido fichados por Cadillac por situaciones muy particulares y Bernie Collins ha revelado cuál labor es la que ayudará en estos meses. ::: LEER MÁS

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1771 votos

