F1 Checo Pérez Hoy: Predice el colapso de Red Bull; Su ex compañero dice adiós
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 4 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Checo Pérez ha dejado claro que él advirtió a Christian Horner de lo que sucedería en su salida de Red Bull con la trituradora de pilotos. ::: LEER MÁS
Nico Hulkenberg, ex compañero de Checo Pérez y uno de los grandes veteranos de la Fórmula 1, ha adelantado cuándo podría decir adiós a las pistas. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez se encontrará con un nuevo cambio radical en la F1 para el Campeonato Mundial 2026. ::: LEER MÁS
Checo Pérez y Valtteri Bottas han sido fichados por Cadillac por situaciones muy particulares y Bernie Collins ha revelado cuál labor es la que ayudará en estos meses. ::: LEER MÁS
