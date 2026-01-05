F1 Franco Colapinto Hoy: Olvidado en la Fórmula 1; Presión a tope para él

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 4 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto ha sido olvidado por completo dentro de la Fórmula 1 y la más reciente situación sucedida enfureció a los aficionados por ello. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha sido votado como el piloto con más presión dentro de la parrilla para la siguiente temporada en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto y Alpine recibieron una oferta de más de 700 millones de euros para comprar una parte de la escudería. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto sigue impactando a las jóvenes generaciones del automovilismo, y ahora lo ha hecho con un nuevo piloto de Fórmula 3. ::: LEER MÁS

