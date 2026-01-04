close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Spanish GP, Alpine, 2025

Colapinto Noticias Hoy: Pago de Alpine; Grosería de la F1; Acusación dentro del equipo

Colapinto Noticias Hoy: Pago de Alpine; Grosería de la F1; Acusación dentro del equipo

Aloisio Hernández
Franco Colapinto, Spanish GP, Alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este sábado 03 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: ¿Cuánto deberá PAGAR Alpine por ponerlo en pista en 2026? ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: INDIGNANTE - ¡La F1 comete una GROSERIA CONTRA el argentino! ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: ¡El argentino recibe FUERTE ACUSACIÓN dentro de Alpine! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Franco Colapinto Alpine

Últimas Noticias

Colapinto Noticias Hoy: Pago de Alpine; Grosería de la F1; Acusación dentro del equipo
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Pago de Alpine; Grosería de la F1; Acusación dentro del equipo

  • hace 55 minutos
F1 Noticias Hoy: Arma secreta de Aston Martin; Newey se sacrifica por Alonso
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Arma secreta de Aston Martin; Newey se sacrifica por Alonso

  • 1 hour ago
BREAKING: Checo Pérez ROMPE EL SILENCIO sobre la situación en Venezuela
Cadillac

BREAKING: Checo Pérez ROMPE EL SILENCIO sobre la situación en Venezuela

  • Ayer 22:00
SHOCK: Primer ENFRENTAMIENTO entre Checo Pérez y Valtteri Bottas
Cadillac

SHOCK: Primer ENFRENTAMIENTO entre Checo Pérez y Valtteri Bottas

  • 2 hours ago
¡Red Bull Racing haría NUEVO CAMBIO HISTÓRICO tras salida de Checo Pérez!
Red Bull

¡Red Bull Racing haría NUEVO CAMBIO HISTÓRICO tras salida de Checo Pérez!

  • 3 hours ago
¡Franco Colapinto recibe FUERTE ACUSACIÓN dentro de Alpine!
Alpine

¡Franco Colapinto recibe FUERTE ACUSACIÓN dentro de Alpine!

  • Hoy 00:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
4.000+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • ayer 06:00
 ¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
2.500+ views

¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine

  • 17 diciembre
 BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
2.500+ views

BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso

  • 24 diciembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026

  • 27 diciembre
 URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac

  • 17 diciembre
 SHOCK: ¡Honda encuentra PROBLEMAS en el motor 2026 de Fernando Alonso!
2.500+ views

SHOCK: ¡Honda encuentra PROBLEMAS en el motor 2026 de Fernando Alonso!

  • 25 diciembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x