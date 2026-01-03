ATENCIÓN: Ferrari CONFIRMA medidas en la relación Leclerc-Hamilton

Ferrari, de la mano de su director Fred Vasseur, reconoce que es necesario trabajar en la relación entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc de cara a la temporada 2026.

En declaraciones a Sky Sports Italia antes del próximo arranque en 2026, Vasseur enfatizó que aún queda trabajo por hacer entre sus pilotos.

Al ser cuestionado sobre si mantendría en reserva sus expectativas durante la actual pausa invernal, comentó: "La verdad es que estamos en un contexto totalmente distinto.

"El año pasado, al comenzar la temporada, se vivía la imagen de Abu Dhabi 2024; este año, sin embargo, nadie sabe lo que deparará el futuro. Podemos dedicar tiempo a debatir o trazar estrategias, pero la realidad es que aún estamos en blanco.

"No quiero malgastar energías hablando de expectativas. Mi objetivo es centrarme en el equipo, en desarrollar el coche y en fomentar la colaboración entre Lewis y Charles para extraer lo mejor de lo que tenemos", comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

